Emergenza Nepal, Catena della Solidarietà lancia una raccolta fondi

Le inondazioni hanno travolto interi villaggi, distruggendo abitazioni, strade e ponti. Migliaia di persone risultano ancora disperse (tra cui una cittadina svizzera) e numerose località sono difficilmente raggiungibili.

Numerose organizzazioni svizzere che collaborano con la Catena della Solidarietà, tra cui la Croce Rossa ed Helvetas sono già all'opera nei luoghi colpiti e stanno offrendo alla popolazione rifugi d'emergenza, acqua potabile, mezzi di sostentamento e assistenza sanitaria.