Svizzera/Nepal
Emergenza Nepal, Catena della Solidarietà lancia una raccolta fondi
Oltre 100'000 persone coinvolte e interi villaggi devastati: urgente mobilitazione degli aiuti dalla Svizzera.
Imago
Fonte Ats
Emergenza Nepal, Catena della Solidarietà lancia una raccolta fondi
Oltre 100'000 persone coinvolte e interi villaggi devastati: urgente mobilitazione degli aiuti dalla Svizzera.
ZURIGO - In seguito all'alluvione che ha colpito oltre 100'000 persone in Nepal e con 10'000 economie domestiche che necessitano aiuti urgenti, la Catena della Solidarietà ha lanciato oggi una raccolta fondi. Lo scrive in una nota la fondazione benefica.
Le inondazioni hanno travolto interi villaggi, distruggendo abitazioni, strade e ponti. Migliaia di persone risultano ancora disperse (tra cui una cittadina svizzera) e numerose località sono difficilmente raggiungibili.
Numerose organizzazioni svizzere che collaborano con la Catena della Solidarietà, tra cui la Croce Rossa ed Helvetas sono già all'opera nei luoghi colpiti e stanno offrendo alla popolazione rifugi d'emergenza, acqua potabile, mezzi di sostentamento e assistenza sanitaria.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA