Quanto sono care le votazioni! 8 milioni per quelle del prossimo 27 febbraio

Sul fronte contrario, il contributo più consistente è quello della federazione economica Economiesuisse, che mette a disposizione 1,2 milioni di franchi. A questi si aggiungono 367'000 franchi della SP e 100'000 franchi di Operation Libero.

Per quanto riguarda l'iniziativa sull'alimentazione, secondo l'EFK gli oppositori hanno stanziato un budget di 1,63 milioni di franchi. La campagna per il no è sostenuta soprattutto dalle associazioni dell'industria della carne e del latte, oltre che da Gallosuisse e dall'Unione svizzera dei contadini (SBV). L'associazione "Acqua pulita per tutti", promotrice dell'iniziativa popolare, ha invece dichiarato un budget di 720'000 franchi.