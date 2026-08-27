Scarsità di foraggio per animali: Parmelin in visita a un'azienda agricola

Il ministro dell'agricoltura, lui stesso quale ex viticoltore vicino al mondo contadino, si è recato a Carrouge, dove i detentori dell'azienda, in collaborazione con Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica, coltivano ad esempio il sorgo da foraggio. Il cereale, originario dell'Africa, necessita di relativamente poca acqua dopo la semina ma poi cresce anche in assenza di precipitazioni, ha detto ai giornalisti presenti sul posto Sabine Bach, responsabile dell'azienda. "E in più le vacche lo adorano!", ha aggiunto. Rispetto al mais, questo foraggio è meno ricco per il bestiame, hanno però fatto notare la stessa Bach e Parmelin, che ne ha anche rilevato la tossicità quando la pianta è ancora giovane.