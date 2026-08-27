Asilo, dal Consiglio federale tre «no» alle mozioni di Marchesi e Quadri

Con il suo secondo atto parlamentare, Marchesi chiede invece modifiche legislative, affinché si attribuiscano prioritariamente nuovi centri d'asilo e posti d'accoglienza alle città e agli agglomerati, così da ridurre progressivamente il carico sulle regioni periferiche e rurali. Nella sua risposta, il Governo precisa che la Confederazione non dispone di elementi indicanti che i Cantoni auspicherebbero derogare all'attuale sistema di ripartizione dei richiedenti asilo.

Con la sua mozione, Quadri chiede al Consiglio federale di elaborare e realizzare un progetto pilota volto all'esternalizzazione delle procedure d'asilo, in particolare attraverso la partecipazione a un hub di rimpatrio situato in un Paese terzo sicuro oppure mediante la creazione di una struttura analoga, se del caso in collaborazione con Stati partner. Nella sua risposta, l'esecutivo sottolinea come i progetti di esternalizzazione finora avviati a livello europeo non siano stati implementati oppure si siano rivelati inefficaci e molto costosi. Il Consiglio federale fa inoltre notare che gli approcci di esternalizzazione possono integrare ma non sostituire i sistemi nazionali.