Maxi intervento di polizia al McDonald's di Losanna: trovata morta una 21enne
La polizia losannese non ha fornito dettagli sulle cause del decesso della giovane ginevrina
La polizia losannese non ha fornito dettagli sulle cause del decesso della giovane ginevrina
LOSANNA - Una 21enne è morta ieri sera al McDonald's di Saint-Laurent, in centro a Losanna. Le autorità escludono l'intervento di terzi. Diversi media avevano dato risalto a un massiccio intervento delle forze dell'ordine.
In un comunicato diffuso oggi, la polizia losannese non ha aggiunto dettagli sulle cause del decesso della giovane ginevrina, limitandosi a dire che è stata ritrovata "senza vita sul posto". In nessun momento la popolazione ha corso pericoli.
La centrale della polizia è stata avvisata attorno alle 18:00 e il fast food è rimasto chiuso per la serata per permettere le necessarie rilevazioni. Questa mattina il ristorante ha invece potuto riaprire normalmente. Un'indagine è stata avviata.
L'episodio ha reso necessario l'intervento di sei pattuglie della polizia, con la presenza anche della scientifica e di una cellula di sostegno psicologico.
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