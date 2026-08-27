Maxi intervento di polizia al McDonald's di Losanna: trovata morta una 21enne

La centrale della polizia è stata avvisata attorno alle 18:00 e il fast food è rimasto chiuso per la serata per permettere le necessarie rilevazioni. Questa mattina il ristorante ha invece potuto riaprire normalmente. Un'indagine è stata avviata.

L'episodio ha reso necessario l'intervento di sei pattuglie della polizia, con la presenza anche della scientifica e di una cellula di sostegno psicologico.