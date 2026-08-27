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Registro fondiario del Maloja, più personale contro tempi lenti

Nuove assunzioni mirano a smaltire più rapidamente le pratiche immobiliari nella regione.
Registro fondiario del Maloja, più personale contro tempi lenti
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Fonte Ats
di Redazione
Registro fondiario del Maloja, più personale contro tempi lenti
Nuove assunzioni mirano a smaltire più rapidamente le pratiche immobiliari nella regione.

SILVAPLANA - L'Ufficio del registro fondiario della Regione Maloja ha potenziato il personale per ridurre i tempi di elaborazione delle domande, un problema che attanaglia da tempo il servizio. Attualmente le pratiche richiedono fino a due mesi per essere evase.

Già a inizio 2025 l'Ufficio del registro fondiario della Regione Maloja, che si estende dalla Bregaglia fino a S-chanf, si trovava a fare i conti con una montagna di pratiche arretrate. I tempi di elaborazione raggiungevano allora in media i sei mesi. Il granconsigliere Stefan Metzger (UDC) ha elencato in una lettera aperta apparsa a fine giugno sull'Engadiner Post le conseguenze: i progetti edilizi subiscono ritardi, le compravendite vengono bloccate e per gli enti pubblici si ritarda l'incasso delle imposte sui trasferimenti e sugli utili immobiliari.

Grazie all'impiego temporaneo di personale aggiuntivo, l'anno scorso l'ufficio è riuscito a diminuire i tempi di attesa a tre settimane. Ma ora, a causa della scadenza dei mandati temporanei, la durata dell'elaborazione è tornata sui due mesi. "Le assenze dovute a ferie e infortuni hanno ulteriormente aggravato la situazione del personale e, di conseguenza, l'arretrato durante i mesi estivi", ha scritto la Regione Maloja in un comunicato.

Le difficoltà nella ricerca del personale

Per far fronte alla situazione il personale è stato potenziato con un posto temporaneo occupato da un amministratore del registro fondiario e uno occupato da una collaboratrice giuridica. "Da oltre un anno è aperto un posto fisso di responsabile dell'Ufficio del registro fondiario. È molto difficile trovare qualcuno", ha spiegato la presidente della Regione Maloja, Barbara Aeschbacher, a Keystone-ATS.

I motivi sono molteplici: non ci sono molti responsabili del registro fondiario sul mercato del lavoro, sono poche le persone disposte a lavorare in una regione periferica come l'Engadina e in più in questa località è difficile trovare un alloggio. Attualmente l'Ufficio regionale conta dieci impiegati.

Oltre ad aumentare il personale, dall'inizio dell'anno scorso sono stati verificati e adeguati anche i processi interni e le competenze.

"Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo essere un Ufficio del registro fondiario efficiente e affidabile, in grado di soddisfare le elevate esigenze del mercato immobiliare della Regione Maloja", ha affermato Aeschbacher. La direzione intrapresa è quella giusta anche se l'ufficio non è ancora al completo.

Oltre alle misure interne, l'Ufficio del registro fondiario, si legge nella nota, intende migliorare ulteriormente anche la collaborazione con i suoi principali partner esterni. In autunno è previsto un incontro con i rappresentanti degli studi legali, del notariato e degli istituti bancari.

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