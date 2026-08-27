Registro fondiario del Maloja, più personale contro tempi lenti

Grazie all'impiego temporaneo di personale aggiuntivo, l'anno scorso l'ufficio è riuscito a diminuire i tempi di attesa a tre settimane. Ma ora, a causa della scadenza dei mandati temporanei, la durata dell'elaborazione è tornata sui due mesi. "Le assenze dovute a ferie e infortuni hanno ulteriormente aggravato la situazione del personale e, di conseguenza, l'arretrato durante i mesi estivi", ha scritto la Regione Maloja in un comunicato.

Le difficoltà nella ricerca del personale