Maxi intervento di polizia al McDonald’s

Un altro testimone ha riferito di aver appreso da una persona presente sul posto che all’interno del locale vi sarebbe stata una vittima. L’informazione, tuttavia, non è stata confermata dalle autorità.

La polizia comunale di Losanna ha comunicato a Watson che il ristorante sarebbe rimasto chiuso mercoledì sera, precisando che non vi era alcun pericolo per la popolazione. Le circostanze all’origine dell’intervento non sono state rese note.