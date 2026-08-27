Maxi intervento di polizia al McDonald’s
L’area intorno al locale del centro di Losanna è stata isolata mercoledì sera da un massiccio dispiegamento di polizia.
L’area intorno al locale del centro di Losanna è stata isolata mercoledì sera da un massiccio dispiegamento di polizia.
LOSANNA - Importante dispiegamento di polizia mercoledì sera nel centro di Losanna, nei pressi di un McDonald’s a Saint-Laurent. Diversi testimoni hanno riferito a 20 Minutes che l’intervento era in corso intorno alle 19.
Secondo un testimone, tutte le finestre del fast food erano coperte da coperte di salvataggio, mentre sul posto erano presenti almeno dieci veicoli della polizia. L’intera area attorno al ristorante era stata transennata.
Un altro testimone ha riferito di aver appreso da una persona presente sul posto che all’interno del locale vi sarebbe stata una vittima. L’informazione, tuttavia, non è stata confermata dalle autorità.
La polizia comunale di Losanna ha comunicato a Watson che il ristorante sarebbe rimasto chiuso mercoledì sera, precisando che non vi era alcun pericolo per la popolazione. Le circostanze all’origine dell’intervento non sono state rese note.