Via libera all'abbattimento di decine di lupi

La regolazione si svolgerà dal 1° settembre 2026 al 31 gennaio 2027 e coinvolgerà anche i cacciatori grigionesi durante la caccia alta e quella speciale. Le direttive precise saranno pubblicate nei prossimi giorni. Il Cantone prosegue così la prassi avviata nel 2023, con l'obiettivo, ha spiegato il co-responsabile dell'AJF Adrian Arquint, di conciliare la protezione degli animali da reddito con le esigenze della tutela delle specie.

Nell'ultima stagione di caccia al lupo i Grigioni hanno abbattuto 35 esemplari, il dato più alto in Svizzera, davanti al Vallese con 24. A livello nazionale gli abbattimenti sono stati complessivamente 89.