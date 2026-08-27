Derubavano anziani fingendo danni alle case: un tatuaggio e il Dna li hanno traditi

Il quotidiano racconta, tra gli altri, il caso di una coppia di pensionati di Zurigo. Alla porta della loro villetta si erano presentati due uomini vestiti da operai, spiegando in perfetto tedesco di lavorare nella casa di fronte e di avere notato un problema all'abitazione. Poiché nell'edificio vicino erano effettivamente in corso dei lavori, la donna li aveva fatti entrare. Poco dopo aveva visto un piccolo rivolo d'acqua scendere lungo la parete accanto al camino.

Il metodo era sempre simile

I due si erano offerti di intervenire immediatamente. Quando avevano chiesto una scopa, la pensionata era scesa in cantina. Al ritorno, però, qualcosa aveva cominciato a insospettirla: «Quando sono tornata, uno di loro era sulle scale con un cacciavite e mi sono sentita a disagio», racconta al Tages-Anzeiger. I due avevano improvvisamente fretta e se ne erano andati rapidamente. Poco dopo la coppia aveva scoperto la sparizione di contanti e gioielli, per un valore di 7500 franchi.