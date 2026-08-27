Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZURIGO

Derubavano anziani fingendo danni alle case: un tatuaggio e il Dna li hanno traditi

I due cittadini tedeschi sono stati condannati e dovranno scontare anni di carcere, oltre all’espulsione dalla Svizzera.
Derubavano anziani fingendo danni alle case: un tatuaggio e il Dna li hanno traditi
Depositphotos (HayDmitriy)
Fonte Tages-Anzeiger
elaborata da Redazione
Derubavano anziani fingendo danni alle case: un tatuaggio e il Dna li hanno traditi
I due cittadini tedeschi sono stati condannati e dovranno scontare anni di carcere, oltre all’espulsione dalla Svizzera.

ZURIGO - Si presentavano come operai gentili e professionali, pronti a intervenire per riparare un presunto danno al tetto. In realtà, secondo quanto riportato dal Tages-Anzeiger, erano falsi lavoratori che prendevano di mira soprattutto persone anziane e approfittavano della loro fiducia per poi rubare denaro gioielli.

Un bottino da 260 mila franchi
In cinque mesi due cittadini tedeschi di 39 anni avrebbero colpito 18 abitazioni in Svizzera, da Zurigo a San Gallo fino a Basilea, con un bottino che secondo la procura raggiunge almeno 260 mila franchi.

Il quotidiano racconta, tra gli altri, il caso di una coppia di pensionati di Zurigo. Alla porta della loro villetta si erano presentati due uomini vestiti da operai, spiegando in perfetto tedesco di lavorare nella casa di fronte e di avere notato un problema all'abitazione. Poiché nell'edificio vicino erano effettivamente in corso dei lavori, la donna li aveva fatti entrare. Poco dopo aveva visto un piccolo rivolo d'acqua scendere lungo la parete accanto al camino.

Il metodo era sempre simile
I due si erano offerti di intervenire immediatamente. Quando avevano chiesto una scopa, la pensionata era scesa in cantina. Al ritorno, però, qualcosa aveva cominciato a insospettirla: «Quando sono tornata, uno di loro era sulle scale con un cacciavite e mi sono sentita a disagio», racconta al Tages-Anzeiger. I due avevano improvvisamente fretta e se ne erano andati rapidamente. Poco dopo la coppia aveva scoperto la sparizione di contanti e gioielli, per un valore di 7500 franchi.

Secondo la procura, il metodo era sempre simile. I due individuavano case unifamiliari vicine a un cantiere e sceglievano come vittime persone anziane, soprattutto donne. Uno distraeva il proprietario parlando, mentre l'altro versava sulla parete acqua portata con sé, creando così la prova del fantomatico danno. «Si presentavano in modo estremamente professionale», ha spiegato il procuratore.

I due errori fatali
A tradirli sono stati però alcuni errori. Durante uno dei colpi a Zurigo, uno dei due aveva utilizzato il telefono della vittima per fotografare il tetto, che aveva precedentemente danneggiato. Nell'immagine era rimasto visibile anche il suo braccio, con un tatuaggio. I due avevano inoltre dimenticato una ricetrasmittente sulla scena di un furto e lasciato in diverse occasioni tracce di Dna.

I due 39enni hanno ammesso in larga parte i fatti. Secondo l'accusa, uno svolgeva il ruolo di autista e aiutante, mentre l'altro era il capo. Il primo è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Meilen a tre anni di carcere per furto commesso in banda e per mestiere, di cui un anno da scontare. Avendo già trascorso quel periodo in detenzione, ha potuto lasciare il carcere ed è tornato in Germania. È stato inoltre espulso dalla Svizzera per sette anni.

Il processo al capo
Più complesso il procedimento contro il presunto capo. La procura gli contestava anche una rapina ai danni di una donna zurighese di 85 anni, che avrebbe gettato contro un tavolo di marmo nel tentativo di raggiungere la cassaforte. L'imputato ha negato con decisione: «Ho commesso i furti grazie alla mia capacità di persuasione, mai con la violenza». Il tribunale lo ha infine assolto dall'accusa di rapina, condannandolo però a quattro anni di detenzione per i furti. Dopo avere scontato la pena dovrà lasciare la Svizzera per otto anni.

L'uomo, riferisce ancora il Tages-Anzeiger, aveva già precedenti in Germania e aveva raccontato di avere accumulato pesanti debiti giocando a poker nei casinò. In aula ha sostenuto che il valore della refurtiva fosse inferiore alle stime della procura: «Abbiamo incassato al massimo 130 mila».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
anzianicriminedueSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
2 gior
19
64

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
52

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
3 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
17 ore
55
65

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
12 ore
22

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»
LIVE
CANTONE
2 gior

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
15 ore
27
102

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

Dorme lassù ormai da mesi: il video
LIVE
LAVIZZARA
2 gior
4
54

Dorme lassù ormai da mesi: il video

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»
LIVE
MINNESOTA
2 gior
9
98

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
LIVE
ZURIGO
1 gior
26

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

È morta Dolly Parton
LIVE
STATI UNITI
2 gior
4

È morta Dolly Parton

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
2 gior
143
213

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

La figlia chiede verità sulla morte della madre
LIVE
MELIDE
2 gior

La figlia chiede verità sulla morte della madre

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
1 gior
35
78

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Un colore che proprio stona
LIVE
LUGANO
17 ore
47
107

Un colore che proprio stona

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
1 gior
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
1 gior

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
9 ore
3
30

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
21

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
35

I prezzi della benzina tornano a scendere

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari
LIVE
BERNA
2 gior
3
35

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»
LIVE
CANTONE
2 gior

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
1 gior
16
119

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
4 ore
39
110

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì
LIVE
HCAP
2 gior
39
94

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
1 gior
1

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
12 ore

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»
LIVE
CANTONE
1 gior
39
114

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
64

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
1 gior

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere
LIVE
ITALIA
2 gior
13
70

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»
LIVE
SOLETTA
2 gior
23
75

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni
LIVE
LUGANO
2 gior
4
18

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri
LIVE
CANTONE
1 gior
32

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LIVE
LUGANO
1 gior

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
24
75

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso
LIVE
ZURIGO
7 ore
16
119

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso

È morto Fabio Grossi
LIVE
ITALIA
2 gior
12

È morto Fabio Grossi

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
1 gior

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale
LIVE
NAZIONALE
14 ore
4
23

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale

Torna la pioggia
LIVE
CANTONE
3 gior
11
38

Torna la pioggia

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
LIVE
NEPAL/CINA
17 ore
2

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
3
15

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»

È morto Tim Curry
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morto Tim Curry

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»
LIVE
CANTONE
17 ore
19
40

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero
LIVE
NEPAL
14 ore

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
89

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single

Gianni Morandi arriva a Locarno
LIVE
LOCARNO
2 gior
11
36

Gianni Morandi arriva a Locarno

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra
LIVE
SVIZZERA
2 ore
18

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra

Valérie Dittli lascia il Centro e fonda il suo partito
LIVE
VAUD
4 ore
5
31

Valérie Dittli lascia il Centro e fonda il suo partito

Scarsità di foraggio per animali: Parmelin in visita a un'azienda agricola
LIVE
SVIZZERA
4 ore
2
5

Scarsità di foraggio per animali: Parmelin in visita a un'azienda agricola

Alluvione in Nepal: due gli svizzeri tratti in salvo, un terzo è ancora disperso
LIVE
NEPAL / SVIZZERA
6 ore
3

Alluvione in Nepal: due gli svizzeri tratti in salvo, un terzo è ancora disperso

Stretta sugli aumenti di Netflix: Berna vuole regole più chiare
LIVE
CONSIGLIO FEDERALE
6 ore
18

Stretta sugli aumenti di Netflix: Berna vuole regole più chiare

Consegnata la petizione sulla protezione del bosco: oltre 72'600 firme
LIVE
SVIZZERA
7 ore
2
23

Consegnata la petizione sulla protezione del bosco: oltre 72'600 firme

L'allarme: «In futuro il Reno non navigabile per cinque mesi all'anno»
LIVE
SVIZZERA
7 ore
2
43

L'allarme: «In futuro il Reno non navigabile per cinque mesi all'anno»

Asilo, dal Consiglio federale tre «no» alle mozioni di Marchesi e Quadri
LIVE
SVIZZERA
7 ore
7
71

Asilo, dal Consiglio federale tre «no» alle mozioni di Marchesi e Quadri

Un rifugio per i genitori dei bambini malati: apre una nuova Casa Ronald McDonald
LIVE
ZURIGO
8 ore
3
26

Un rifugio per i genitori dei bambini malati: apre una nuova Casa Ronald McDonald

L'ex presidente dei banchieri svizzeri a processo per corruzione
LIVE
SVIZZERA
9 ore
9
18

L'ex presidente dei banchieri svizzeri a processo per corruzione