Stretta sugli aumenti di Netflix: Berna vuole regole più chiare

Mentre l'Italia e la Germania hanno adottato misure in materia, la Svizzera deve fare altrettanto. Il ticinese chiede che gli aumenti unilaterali dei prezzi siano autorizzati solo se basati su criteri oggettivi, trasparenti e preventivamente indicati nel contratto. Pertanto, le condizioni generali che autorizzano aumenti di prezzo insufficientemente determinabili o non giustificati devono essere considerate abusive o nulle.

Farinelli auspica inoltre che, in caso di modifica sostanziale unilaterale del prezzo, il consumatore disponga di un diritto di recesso semplice, effettivo e gratuito. Infine, il fornitore deve informare chiaramente gli utenti della modifica del contratto, dei motivi di tale modifica e dei mezzi a disposizione per opporvisi.