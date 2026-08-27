Urtato da un tram, viene sbalzato in aria e poi investito da un auto

La Polizia di Zurigo riferisce che il tram della linea 2 stava circolando sulla Badenerstrasse in direzione periferia quando, per ragioni ancora da chiarire, ha urtato un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'uomo è stato sbalzato in aria a causa dell'impatto ed è in seguito stato travolto un'automobile che procedeva regolarmente verso il centro città.