Urtato da un tram, viene sbalzato in aria e poi investito da un auto
Un37enne ha perso la vita. Stando alla polizia stava attraversando sulle strisce pedonali.
ZURIGO - Terribile incidente stamattina intorno alle 8.45 nel Kreis 9 di Zurigo. Un uomo di 37 anni è entrato in collisione con un tram, che l'ha sbalzato in aria, ed è poi stato investito da un automobile. Per lui non c'è stato niente da fare.
La Polizia di Zurigo riferisce che il tram della linea 2 stava circolando sulla Badenerstrasse in direzione periferia quando, per ragioni ancora da chiarire, ha urtato un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'uomo è stato sbalzato in aria a causa dell'impatto ed è in seguito stato travolto un'automobile che procedeva regolarmente verso il centro città.
Nonostante le immediate manovre di rianimazione, il 37enne è purtroppo deceduto sul luogo dell'incidente.
Il conducente del tram e la conducente dell'automobile sono invece rimasti illesi. Entrambi, così come i testimoni dell'incidente, sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario e da un team di supporto psicologico di Schutz&Rettung Zürich.
Per chiarire la dinamica dell'incidente e raccogliere prove, sul posto sono intervenuti il servizio tecnico della polizia municipale di Zurigo e specialisti dell'Istituto Forense di Zurigo.
La Badenerstrasse è stata chiusa al traffico tranviario in entrambe le direzioni e al traffico privato in uscita dalla città nella zona dell'incidente.