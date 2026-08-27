Università e SUP, cresce la disoccupazione un anno dopo il diploma

I tassi più elevati a un anno dal conseguimento del titolo si registrano tra i diplomati SUP in Musica e teatro (10,8%) e Design (10,0%). I valori più bassi riguardano invece i titolari di un master UNI in Medicina e farmacia (1,6%) e i bachelor SUP in Sanità (1,7%) e Lavoro sociale (1,5%). L'aumento ha interessato anche ambiti finora relativamente risparmiati: tra i master UNI il tasso è più che raddoppiato nelle Scienze tecniche, dal 2,1% al 4,8%, e nelle Scienze economiche, dal 3,5% all'8,5%.

È aumentata parallelamente la quota di diplomati che riferisce difficoltà nel trovare un impiego in linea con le proprie aspirazioni. Per i master UNI è passata dal 30,0% al 44,1% fra il 2022 e il 2024, mentre per i bachelor SUP è salita dal 24,2% al 36,9%.