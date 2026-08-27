Dieci volte più grande della frana a Blatten: «Fra i dispersi anche uno svizzero»

Huggel si è detto scioccato di fronte alle immagini provenienti dal Nepal, sottolineando la potenza delle colate e delle inondazioni che hanno travolto la valle. L’ipotesi attuale è che l’origine della catastrofe sia da attribuire a una gigantesca frana che ha trascinato con sé grandi quantità di ghiaccio e parte di un ghiacciaio, generando così la devastante colata.

Il professore è coinvolto in un progetto internazionale, promosso dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), finalizzato allo sviluppo di un sistema di allerta precoce nella regione himalayana. L’obiettivo è rafforzare l’adattamento ai cambiamenti climatici in Nepal e migliorare la gestione dei rischi legati ai disastri naturali, con particolare attenzione all’area dell’Everest. Una delle priorità è la pianificazione di sistemi di allarme tempestivo, la cui assenza o mancato funzionamento ha avuto conseguenze tragiche nell’evento attuale. Huggel sottolinea che solo una stretta collaborazione tra scienza, tecnologia, istituzioni, autorità e popolazione può prevenire simili tragedie in futuro.