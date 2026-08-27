Voto elettronico: nuovo test di sicurezza positivo per la Posta

Il test non ha riguardato un sistema di voto reale, ma un ambiente identico che ha permesso agli hacker di simulare l'intero processo, dalla registrazione del voto all'urna elettronica. La Posta ha ricompensato le segnalazioni con un importo totale di circa 38'000 franchi, viene ancora precisato.

Complessivamente ha ricevuto 85 segnalazioni, le ha analizzate e ha potuto confermare sei riscontri. Nessuna era "critica". Una segnalazione presentava un livello di gravità "elevato" e una "medio". Per le altre, si trattava di segnalazioni di grado "basso". La vulnerabilità di livello "elevato" avrebbe potuto compromettere la disponibilità del server di voto, ma senza incidere sulla sicurezza dei voti espressi.