Un milione di dollari dalla Svizzera al Nepal
Il contributo svizzero servirà a sostenere l’accesso ai servizi essenziali e la ricostruzione nelle aree colpite.
Il contributo svizzero servirà a sostenere l’accesso ai servizi essenziali e la ricostruzione nelle aree colpite.
BERNA - In risposta alle devastanti alluvioni in Nepal, la Svizzera, tramite le Nazioni Unite, sta fornendo circa 1 milione di dollari statunitensi per finanziare misure di aiuto umanitario nel Paese. Lo comunica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Questo contributo garantirà l'accesso all'acqua potabile, alloggi di emergenza, aiuti alimentari, assistenza sanitaria e supporto psicosociale per le comunità colpite.
La cooperazione allo sviluppo svizzera sostiene inoltre il Nepal nella riduzione dei rischi legati alle calamità naturali, in particolare attraverso la competenza delle università di Zurigo e Ginevra, ad esempio nello sviluppo di sistemi di allerta precoce.
La Confederazione sta fornendo questi aiuti umanitari con risorse già presenti sul territorio.