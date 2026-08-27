L'allarme: «In futuro il Reno non navigabile per cinque mesi all'anno»

Il settore della navigazione non resta peraltro a guardare. HGK Group, uno dei principali operatori, auspica il rinnovo della flotta con fino a 1000 navi più larghe e con minor pescaggio, capaci di trasportare quasi il doppio del carico anche quando il livello è critico. Si parla anche di dragare i fondali nei punti più stretti, come il celebre collo di bottiglia di Kaub vicino a Coblenza, e di creare depositi intermedi per accumulare scorte nei mesi primaverili, quando l'acqua è abbondante. Tutte misure che potrebbero garantire affidabilità per qualche decennio. Ma, come avvertono le autorità tedesche, se le peggiori previsioni climatiche dovessero avverarsi entro la fine del secolo, anche questi sforzi saranno vani. E il Reno, un tempo arteria instancabile, diventerà un fiume a singhiozzo, bloccato per mesi ogni anno.