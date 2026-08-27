L'allarme: «In futuro il Reno non navigabile per cinque mesi all'anno»
Lo scenario drammatico è stato descritto da Massimiliano Zappa, idrologo dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL). Conseguenze economiche catastrofiche per la Svizzera e l'Europa.
Lo scenario drammatico è stato descritto da Massimiliano Zappa, idrologo dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL). Conseguenze economiche catastrofiche per la Svizzera e l'Europa.
BASILEA - La storica ondata di caldo di quest'estate ha fatto crollare il livello del Reno, mettendo in ginocchio la navigazione fluviale e facendo schizzare i prezzi della benzina. Ora un esperto lancia l'allarme: entro il 2100 il Reno potrebbe restare impraticabile fino a cinque mesi l'anno, con conseguenze economiche catastrofiche per la Svizzera e l'Europa.
"Il Reno diventerà sempre più inaffidabile per la navigazione", afferma Massimiliano Zappa, idrologo dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), in dichiarazioni raccolte dal Blick. Se nel secolo scorso le interruzioni per siccità estrema erano eventi rarissimi, negli ultimi vent'anni i periodi di secca si sono moltiplicati: hanno interessato il 2003, il 2018, il 2020, il 2022 e, ora, il 2026.
Secondo i modelli previsionali, il livello critico - storicamente raggiunto per circa due settimane all'anno - potrebbe estendersi fino a cinque mesi entro la fine di questo secolo. La ragione è da ricercare nella combinazione letale di meno neve in inverno, che poi si scioglie sempre prima, e di ghiacciai in rapido esaurimento. Fino al 2050 lo scioglimento glaciale compenserà in parte la perdita, ma dopo quella data i ghiacciai elvetici saranno ridotti a tal punto da non poter più alimentare il fiume in modo significativo.
Le ripercussioni economiche sarebbero devastanti. Secondo gli studi dell'Istituto Kiel per l'economia mondiale, un centro di ricerca tedesco, già oggi una fase di acqua bassa di 30 giorni riduce la produzione industriale della Germania dell'1%. Se il Reno diventasse regolarmente impraticabile per mesi, i danni diventerebbero cronici e si misurerebbero in miliardi.
Per la Svizzera, che non ha uno sbocco sul mare e dipende dal Reno per il 10% del proprio commercio estero di merci, la posta in gioco appare altissima. Jan-Egbert Sturm, direttore del KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo, avverte: "Dovremo spostare sempre più merci su rotaia, strada e per via aerea". Ma ampliare le capacità di treni e autostrade costerebbe miliardi di franchi, spiega al quotidiano zurighese il professore universitario olandese.
Un aspetto positivo, se così si può dire, è che la Svizzera punta a ridurre drasticamente la dipendenza dai combustibili fossili, che oggi rappresentano oltre la metà del volume delle importazioni via Reno. Se il piano di transizione energetica andrà in porto, gli effetti negativi saranno attenuati. In caso contrario, Sturm ipotizza la necessità di aumentare le riserve strategiche.
Il settore della navigazione non resta peraltro a guardare. HGK Group, uno dei principali operatori, auspica il rinnovo della flotta con fino a 1000 navi più larghe e con minor pescaggio, capaci di trasportare quasi il doppio del carico anche quando il livello è critico. Si parla anche di dragare i fondali nei punti più stretti, come il celebre collo di bottiglia di Kaub vicino a Coblenza, e di creare depositi intermedi per accumulare scorte nei mesi primaverili, quando l'acqua è abbondante. Tutte misure che potrebbero garantire affidabilità per qualche decennio. Ma, come avvertono le autorità tedesche, se le peggiori previsioni climatiche dovessero avverarsi entro la fine del secolo, anche questi sforzi saranno vani. E il Reno, un tempo arteria instancabile, diventerà un fiume a singhiozzo, bloccato per mesi ogni anno.