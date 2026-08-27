L'ex presidente dei banchieri svizzeri a processo per corruzione

Mirabaud avrebbe promesso indebite retrocessioni per un totale di 82 milioni di franchi al presidente dell'istituto di previdenza sociale (Public Institution for Social Security, PIFSS) del Kuwait, un'entità paragonabile all'AVS svizzera. In cambio, l'uomo avrebbe affidato alla banca privata ginevrina Mirabaud una parte dei fondi dell'ente kuwaitiano, pari a mezzo miliardo di dollari (circa 400 milioni di franchi al cambio attuale).

L'imputato, che ha 77 anni, ha scelto di farsi giudicare con procedura semplificata davanti a un giudice unico e riconosce i fatti contestati. Il banchiere ha inoltre già risarcito il PIFSS con un pagamento di 42 milioni di franchi. Oltre al reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, l'ex presidente dell'ASB (2003-2009) è accusato anche di riciclaggio aggravato di denaro. La procura federale ha richiesto una pena detentiva di 24 mesi sospesi con la condizionale.