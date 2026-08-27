Un rifugio per i genitori dei bambini malati: apre una nuova Casa Ronald McDonald
La nuova struttura a Zurigo offre alloggio temporaneo e supporto alle famiglie dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico. Madrina dell’iniziativa Lara Gut-Behrami
La nuova struttura a Zurigo offre alloggio temporaneo e supporto alle famiglie dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico. Madrina dell’iniziativa Lara Gut-Behrami
ZURIGO - Apre a Zurigo, nelle immediate vicinanze dell'ospedale pediatrico universitario (Kispi), una nuova Casa Ronald McDonald destinata ai genitori e ai familiari dei bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico o nella clinica EPI. La struttura dispone di 20 camere per famiglie e di diversi spazi comuni, con l'obiettivo di consentire ai familiari di restare vicino ai bambini durante il periodo di degenza.
Il progetto è stato realizzato congiuntamente dalla Fondazione Eleonoren dell'ospedale pediatrico universitario di Zurigo, dalla Fondazione svizzera per l'epilessia (EPI) e dalla Fondazione per i Bambini Ronald McDonald. Quest'ultima è responsabile della gestione della nuova Casa.
Le Case per i Genitori, situate nelle vicinanze degli ospedali pediatrici, offrono una sistemazione temporanea alle famiglie quando un bambino, nato prematuramente, infortunato o gravemente malato, deve essere ricoverato. «L'apertura della Casa per i Genitori Ronald McDonald di Zurigo è una colonna importante per la nostra Fondazione per i Bambini. Insieme a partner importanti, possiamo aiutare un numero ancora maggiore di famiglie confrontate con un momento difficile e offrire loro una sistemazione temporanea nelle immediate vicinanze del proprio bambino o della propria bambina», ha spiegato Thomas Schneiter, presidente della Fondazione per i Bambini Ronald McDonald.
Venti camere e spazi comuni per le famiglie
La nuova struttura comprende 20 camere, piani dai colori vivaci e stanze con nomi ispirati agli animali, come «Leu» e «Büsi». Sono presenti anche balconi e logge e arredi a misura di bambino. La grande cucina comune mette a disposizione di ogni famiglia un frigorifero e una dispensa personali ed è affiancata da una sala da pranzo pensata anche per favorire l'incontro tra gli ospiti. La Casa comprende inoltre un salotto con area relax, angoli gioco, un locale per i passeggini e un giardino dotato di parco giochi.
Lara Gut Behrami madrina della Casa
A sostenere il progetto in qualità di madrina è Lara Gut-Behrami. «Quando un bambino è ricoverato in ospedale, per i genitori conta soprattutto una cosa: potergli stare vicini. Le Case Ronald McDonald offrono alle famiglie proprio questa vicinanza e, allo stesso tempo, un luogo in cui poter ritrovare un po' di vita quotidiana e di normalità. Sostengo con tutto il cuore questo impegno».
Oliver Sack, presidente della Fondazione Eleonoren, sottolinea invece il ruolo della struttura per le famiglie che non possono pernottare in reparto: «Per i genitori e le figure di riferimento, la vicinanza al proprio bambino durante una degenza ospedaliera è particolarmente importante e nel nostro nuovo ospedale possono pernottare direttamente in reparto, accanto al proprio bambino. La Casa per i Genitori offre un'importante integrazione a questo servizio. Ora i genitori con bambini ricoverati in neonatologia o in terapia intensiva, dove di norma non è possibile pernottare, possono rimanere anch'essi nelle immediate vicinanze del proprio bambino o della propria bambina».
Quella di Zurigo è la settima Casa Ronald McDonald in Svizzera. Forte dell'esperienza maturata nella gestione delle strutture di Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna e San Gallo, negli ultimi 32 anni la Fondazione ha offerto a oltre 27'000 famiglie una sistemazione temporanea vicino ai figli ricoverati, per un totale di oltre 238'000 pernottamenti.
Porte aperte sabato 29 agosto
Sabato 29 agosto 2026, dalle 14.00 alle 18.00, la Casa per i Genitori in Bleulerstrasse 25, 8008 Zurigo, aprirà le porte al pubblico. Sono previste visite guidate della struttura e un programma con una ruota della fortuna con premi, una caccia al tesoro, palloncini e intrattenimento per bambini.