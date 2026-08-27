Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZURIGO

Un rifugio per i genitori dei bambini malati: apre una nuova Casa Ronald McDonald

La nuova struttura a Zurigo offre alloggio temporaneo e supporto alle famiglie dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico. Madrina dell’iniziativa Lara Gut-Behrami
Un rifugio per i genitori dei bambini malati: apre una nuova Casa Ronald McDonald
Fondazione per i Bambini Ronald McDonald
Michael Schneiter, il responsabile della Casa, Lara Gut-Behrami, madrina della Fondazione per i Bambini Ronald McDonald, Andrea Hemmi, direttrice della Fondazione per i Bambini Ronald McDonald
di Cronaca Ticino
Un rifugio per i genitori dei bambini malati: apre una nuova Casa Ronald McDonald
La nuova struttura a Zurigo offre alloggio temporaneo e supporto alle famiglie dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico. Madrina dell’iniziativa Lara Gut-Behrami

ZURIGO - Apre a Zurigo, nelle immediate vicinanze dell'ospedale pediatrico universitario (Kispi), una nuova Casa Ronald McDonald destinata ai genitori e ai familiari dei bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico o nella clinica EPI. La struttura dispone di 20 camere per famiglie e di diversi spazi comuni, con l'obiettivo di consentire ai familiari di restare vicino ai bambini durante il periodo di degenza.

Il progetto è stato realizzato congiuntamente dalla Fondazione Eleonoren dell'ospedale pediatrico universitario di Zurigo, dalla Fondazione svizzera per l'epilessia (EPI) e dalla Fondazione per i Bambini Ronald McDonald. Quest'ultima è responsabile della gestione della nuova Casa.

Le Case per i Genitori, situate nelle vicinanze degli ospedali pediatrici, offrono una sistemazione temporanea alle famiglie quando un bambino, nato prematuramente, infortunato o gravemente malato, deve essere ricoverato. «L'apertura della Casa per i Genitori Ronald McDonald di Zurigo è una colonna importante per la nostra Fondazione per i Bambini. Insieme a partner importanti, possiamo aiutare un numero ancora maggiore di famiglie confrontate con un momento difficile e offrire loro una sistemazione temporanea nelle immediate vicinanze del proprio bambino o della propria bambina», ha spiegato Thomas Schneiter, presidente della Fondazione per i Bambini Ronald McDonald.

Venti camere e spazi comuni per le famiglie
La nuova struttura comprende 20 camere, piani dai colori vivaci e stanze con nomi ispirati agli animali, come «Leu» e «Büsi». Sono presenti anche balconi e logge e arredi a misura di bambino. La grande cucina comune mette a disposizione di ogni famiglia un frigorifero e una dispensa personali ed è affiancata da una sala da pranzo pensata anche per favorire l'incontro tra gli ospiti. La Casa comprende inoltre un salotto con area relax, angoli gioco, un locale per i passeggini e un giardino dotato di parco giochi.

Lara Gut Behrami madrina della Casa
A sostenere il progetto in qualità di madrina è Lara Gut-Behrami. «Quando un bambino è ricoverato in ospedale, per i genitori conta soprattutto una cosa: potergli stare vicini. Le Case Ronald McDonald offrono alle famiglie proprio questa vicinanza e, allo stesso tempo, un luogo in cui poter ritrovare un po' di vita quotidiana e di normalità. Sostengo con tutto il cuore questo impegno».

Oliver Sack, presidente della Fondazione Eleonoren, sottolinea invece il ruolo della struttura per le famiglie che non possono pernottare in reparto: «Per i genitori e le figure di riferimento, la vicinanza al proprio bambino durante una degenza ospedaliera è particolarmente importante e nel nostro nuovo ospedale possono pernottare direttamente in reparto, accanto al proprio bambino. La Casa per i Genitori offre un'importante integrazione a questo servizio. Ora i genitori con bambini ricoverati in neonatologia o in terapia intensiva, dove di norma non è possibile pernottare, possono rimanere anch'essi nelle immediate vicinanze del proprio bambino o della propria bambina».

Quella di Zurigo è la settima Casa Ronald McDonald in Svizzera. Forte dell'esperienza maturata nella gestione delle strutture di Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna e San Gallo, negli ultimi 32 anni la Fondazione ha offerto a oltre 27'000 famiglie una sistemazione temporanea vicino ai figli ricoverati, per un totale di oltre 238'000 pernottamenti.

Porte aperte sabato 29 agosto
Sabato 29 agosto 2026, dalle 14.00 alle 18.00, la Casa per i Genitori in Bleulerstrasse 25, 8008 Zurigo, aprirà le porte al pubblico. Sono previste visite guidate della struttura e un programma con una ruota della fortuna con premi, una caccia al tesoro, palloncini e intrattenimento per bambini.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bambini ricoveraticasa ronald mcdonaldfamiglieospedale pediatricozurigo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
2 gior
19
61

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
3 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
52

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
11 ore
51
61

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»
LIVE
CANTONE
2 gior

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»

Dorme lassù ormai da mesi: il video
LIVE
LAVIZZARA
2 gior
4
53

Dorme lassù ormai da mesi: il video

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
8 ore
26
95

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»
LIVE
MINNESOTA
2 gior
9
100

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
5 ore
19

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

È morta Dolly Parton
LIVE
STATI UNITI
1 gior
4

È morta Dolly Parton

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne
LIVE
SERRAVALLE
3 gior

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
LIVE
ZURIGO
21 ore
26

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
2 gior
142
213

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

La figlia chiede verità sulla morte della madre
LIVE
MELIDE
2 gior

La figlia chiede verità sulla morte della madre

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
1 gior
33
80

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Un colore che proprio stona
LIVE
LUGANO
11 ore
47
104

Un colore che proprio stona

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
1 gior
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
24
75

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»

Torna la pioggia
LIVE
CANTONE
2 gior
11
38

Torna la pioggia

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
1 gior

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
20

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari
LIVE
BERNA
2 gior
3
35

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
35

I prezzi della benzina tornano a scendere

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»
LIVE
CANTONE
2 gior

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
1 gior
16
116

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì
LIVE
HCAP
1 gior
38
96

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
1 gior
1

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»
LIVE
CANTONE
1 gior
39
115

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
LIVE
SVIZZERA
19 ore
13
62

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
1 gior

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere
LIVE
ITALIA
2 gior
13
70

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
2 ore
1
25

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
5 ore

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»
LIVE
SOLETTA
1 gior
22
75

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni
LIVE
LUGANO
2 gior
4
18

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri
LIVE
CANTONE
1 gior
32

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LIVE
LUGANO
23 ore

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

È morto Fabio Grossi
LIVE
ITALIA
1 gior
12

È morto Fabio Grossi

Desirée non più tornata dalla ricreazione
LIVE
ZURIGO
2 gior

Desirée non più tornata dalla ricreazione

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
1 gior

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
3
15

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»

È morto Tim Curry
LIVE
STATI UNITI
23 ore

È morto Tim Curry

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale
LIVE
NAZIONALE
7 ore
4
18

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
LIVE
NEPAL/CINA
10 ore
2

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
89

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»
LIVE
CANTONE
11 ore
14
40

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»

Gianni Morandi arriva a Locarno
LIVE
LOCARNO
2 gior
11
35

Gianni Morandi arriva a Locarno

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»
LIVE
CANTONE
23 ore

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero
LIVE
NEPAL
7 ore

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Stretta sugli aumenti di Netflix: Berna vuole regole più chiare
LIVE
CONSIGLIO FEDERALE
2 min

Stretta sugli aumenti di Netflix: Berna vuole regole più chiare

Consegnata la petizione sulla protezione del bosco: oltre 72'600 firme
LIVE
SVIZZERA
28 min

Consegnata la petizione sulla protezione del bosco: oltre 72'600 firme

L'allarme: «In futuro il Reno non navigabile per cinque mesi all'anno»
LIVE
SVIZZERA
51 min
1

L'allarme: «In futuro il Reno non navigabile per cinque mesi all'anno»

Asilo, dal Consiglio federale tre «no» alle mozioni di Marchesi e Quadri
LIVE
SVIZZERA
54 min
2

Asilo, dal Consiglio federale tre «no» alle mozioni di Marchesi e Quadri

L'ex presidente dei banchieri svizzeri a processo per corruzione
LIVE
SVIZZERA
2 ore
4
8

L'ex presidente dei banchieri svizzeri a processo per corruzione

Un milione di dollari dalla Svizzera al Nepal
LIVE
SVIZZERA / NEPAL
4 ore
3

Un milione di dollari dalla Svizzera al Nepal

Urtato da un tram, viene sbalzato in aria e poi investito da un auto
LIVE
ZURIGO
5 ore

Urtato da un tram, viene sbalzato in aria e poi investito da un auto

Maxi intervento di polizia al McDonald's di Losanna: trovata morta una 21enne
LIVE
VAUD
6 ore

Maxi intervento di polizia al McDonald's di Losanna: trovata morta una 21enne

Registro fondiario del Maloja, più personale contro tempi lenti
LIVE
GRIGIONI
6 ore
1

Registro fondiario del Maloja, più personale contro tempi lenti

Voto elettronico: nuovo test di sicurezza positivo per la Posta
LIVE
SVIZZERA
6 ore
3
15

Voto elettronico: nuovo test di sicurezza positivo per la Posta