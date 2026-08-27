Un rifugio per i genitori dei bambini malati: apre una nuova Casa Ronald McDonald

Le Case per i Genitori, situate nelle vicinanze degli ospedali pediatrici, offrono una sistemazione temporanea alle famiglie quando un bambino, nato prematuramente, infortunato o gravemente malato, deve essere ricoverato. «L'apertura della Casa per i Genitori Ronald McDonald di Zurigo è una colonna importante per la nostra Fondazione per i Bambini. Insieme a partner importanti, possiamo aiutare un numero ancora maggiore di famiglie confrontate con un momento difficile e offrire loro una sistemazione temporanea nelle immediate vicinanze del proprio bambino o della propria bambina», ha spiegato Thomas Schneiter, presidente della Fondazione per i Bambini Ronald McDonald.

Venti camere e spazi comuni per le famiglie

La nuova struttura comprende 20 camere, piani dai colori vivaci e stanze con nomi ispirati agli animali, come «Leu» e «Büsi». Sono presenti anche balconi e logge e arredi a misura di bambino. La grande cucina comune mette a disposizione di ogni famiglia un frigorifero e una dispensa personali ed è affiancata da una sala da pranzo pensata anche per favorire l'incontro tra gli ospiti. La Casa comprende inoltre un salotto con area relax, angoli gioco, un locale per i passeggini e un giardino dotato di parco giochi.