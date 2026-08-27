Alluvione in Nepal: due gli svizzeri tratti in salvo, un terzo è ancora disperso

KATHMANDU / BERNA - Sono in tutto due i cittadini svizzeri sono stati tratti in salvo in seguito alla frana che ha colpito la regione del Nepal. Lo riferisce nel suo ultimo aggiornamento il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Stando a quanto riferito, la rappresentanza elvetica a Kathmandu è in contatto con entrambi e le loro condizioni sono soddisfacenti, considerate le circostanze.