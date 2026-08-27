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NEPAL / SVIZZERA

Alluvione in Nepal: due gli svizzeri tratti in salvo, un terzo è ancora disperso

Il DFAE è in contatto con loro e le loro condizioni sono ritenute soddisfacenti. Si cerca la persona dispersa
Alluvione in Nepal: due gli svizzeri tratti in salvo, un terzo è ancora disperso
AFP
di Cronaca Ticino
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Alluvione in Nepal: due gli svizzeri tratti in salvo, un terzo è ancora disperso
Il DFAE è in contatto con loro e le loro condizioni sono ritenute soddisfacenti. Si cerca la persona dispersa

KATHMANDU / BERNA - Sono in tutto due i cittadini svizzeri sono stati tratti in salvo in seguito alla frana che ha colpito la regione del Nepal. Lo riferisce nel suo ultimo aggiornamento il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Stando a quanto riferito, la rappresentanza elvetica a Kathmandu è in contatto con entrambi e le loro condizioni sono soddisfacenti, considerate le circostanze.

Resta invece ancora da rintracciare un terzo cittadino svizzero. Il DFAE è infatti a conoscenza della sua presenza nella zona, ma finora non è stato possibile stabilire un contatto. Le rappresentanze svizzere a Kathmandu e Pechino sono in contatto con le autorità locali per fare luce sulla situazione e verificare le condizioni della persona.

NEPAL
Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Circa 140 svizzeri registrati
Attualmente sono circa 20 i viaggiatori registrati sull'app Travel Admin, mentre circa 120 persone risultano iscritte allo Swiss Abroad Register. Il DFAE precisa tuttavia che non è possibile stabilire quante di queste persone si trovino effettivamente nella regione interessata dalla frana.

Ai cittadini svizzeri presenti nella zona viene raccomandato di seguire le indicazioni delle autorità locali. In caso di emergenza, è possibile contattare la linea di assistenza del DFAE di Berna, attiva 24 ore su 24.

Nel frattempo, le informazioni di viaggio relative al Nepal sono state aggiornate e pubblicate sul sito dell'Ambasciata svizzera in Nepal.

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