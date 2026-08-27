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Valérie Dittli lascia il Centro e fonda il suo partito
La consigliera vodese punta a un secondo mandato con una nuova formazione politica.
Tamedia AG
Fonte Ats
Valérie Dittli lascia il Centro e fonda il suo partito
La consigliera vodese punta a un secondo mandato con una nuova formazione politica.
LOSANNA - La consigliera di Stato vodese Valérie Dittli ha annunciato oggi al quotidiano Le Temps la decisione di lasciare il Centro e fondare un nuovo partito, il Mouvement libéral (letteralmente Movimento liberale).
Con questa nuova formazione Dittli, al centro di numerose polemiche, intende andare a caccia di un secondo mandato nell'esecutivo cantonale.
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