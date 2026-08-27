Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra

L'Europa in treno

È in questo scenario di forte crescita che prende forma la nuova visione del CEO: «Salire su un treno per raggiungere senza cambi città come Roma, Amsterdam, Barcellona o Londra». Il progetto prevede fino a 40 treni destinati a circolare in tutta Europa effettuati di giorno. Tempi e priorità, invece, restano ancora da definire.

TGV svizzeri... a noleggio?

Ducrot intende lanciare la gara d'appalto per l'acquisto dei "TGV svizzeri" nei prossimi mesi. È possibile che FFS non acquisti direttamente i treni, ma li noleggi. Tra i produttori in lizza figurano Alstom, Hitachi e Siemens. Anche il produttore svizzero Stadler potrebbe presentare un'offerta, a condizione che al momento della gara d'appalto disponga di treni di questo tipo nella propria gamma. I suoi treni Giruno, utilizzati per i collegamenti con l'Italia e la Germania, sono progettati per velocità massime di soli 250 chilometri orari e risultano quindi troppo lenti.