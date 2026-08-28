Aeroporto di Zurigo, semestre da record: utile a 163,7 milioni
Il fatturato cresce del 5% a 673,6 milioni di franchi. Confermate le previsioni per il 2026, con oltre 33 milioni di passeggeri.
KLOTEN - L'aeroporto di Zurigo ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi e utili in crescita, sostenuti dall'aumento dei passeggeri e dal forte sviluppo delle attività internazionali in Brasile. Il fatturato è salito del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo 673,6 milioni di franchi.
I ricavi legati al traffico aereo sono aumentati del 5% a 345,2 milioni di franchi, mentre quelli delle attività non aeronautiche, tra cui immobili, negozi e business internazionale, hanno registrato lo stesso incremento, attestandosi a 328,4 milioni. L'EBITDA è cresciuto del 4% a 374,2 milioni.
L'utile netto di gruppo è aumentato dell'1% a 163,7 milioni di franchi, frenato da maggiori ammortamenti e oneri finanziari. Secondo il gestore si tratta comunque del miglior risultato semestrale nella storia dell'azienda. I dati hanno mancato di poco le attese della comunità finanziaria, secondo il consenso AWP.
Per l'intero 2026 l'aeroporto conferma le previsioni: i passeggeri dovrebbero crescere di circa il 3%, superando quota 33 milioni e il record di 32,6 milioni registrato nel 2025. L'EBITDA è atteso sui livelli dell'anno precedente, mentre l'utile netto dovrebbe diminuire anche per effetto della riduzione delle tariffe a Zurigo e dei costi legati all'apertura dell'aeroporto di Noida. Sono previsti investimenti per circa 400 milioni di franchi a Zurigo e 100 milioni nelle filiali estere.
Guardando più avanti, il gruppo punta a superare i 3 miliardi di franchi di fatturato entro il 2040, con una crescita annua media superiore al 5%. Il rendimento sul capitale investito dovrebbe salire dall'attuale 7,9% a oltre l'8%. L'espansione dovrebbe essere sostenuta soprattutto dall'ulteriore sviluppo delle attività internazionali.