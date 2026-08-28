Aeroporto di Zurigo, semestre da record: utile a 163,7 milioni

L'utile netto di gruppo è aumentato dell'1% a 163,7 milioni di franchi, frenato da maggiori ammortamenti e oneri finanziari. Secondo il gestore si tratta comunque del miglior risultato semestrale nella storia dell'azienda. I dati hanno mancato di poco le attese della comunità finanziaria, secondo il consenso AWP.

Per l'intero 2026 l'aeroporto conferma le previsioni: i passeggeri dovrebbero crescere di circa il 3%, superando quota 33 milioni e il record di 32,6 milioni registrato nel 2025. L'EBITDA è atteso sui livelli dell'anno precedente, mentre l'utile netto dovrebbe diminuire anche per effetto della riduzione delle tariffe a Zurigo e dei costi legati all'apertura dell'aeroporto di Noida. Sono previsti investimenti per circa 400 milioni di franchi a Zurigo e 100 milioni nelle filiali estere.