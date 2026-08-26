Patrick Fischer torna a parlare
Dopo il licenziamento da allenatore della nazionale a causa di un certificato Covid falso, Patrick Fischer è tornato sull'argomento: «Oggi riesco a relativizzare»
Dopo il licenziamento da allenatore della nazionale a causa di un certificato Covid falso, Patrick Fischer è tornato sull'argomento: «Oggi riesco a relativizzare»
BERNA - Pochi mesi fa Patrick Fischer è stato licenziato da allenatore della nazionale svizzera a ridosso dei Mondiali in casa, a causa del certificato Covid falsificato durante i Giochi Olimpici del 2022. Il caso ha acceso un intenso dibattito attorno al 50enne.
Dopo settimane e mesi di silenzio, Fischer ha parlato a lungo in un'intervista al "Blick", affrontando le varie accuse e riflettendo sul proprio comportamento. «Ero già con la squadra in Slovacchia quando ho saputo che era stata convocata una riunione. A quel punto mi era già chiaro: era finita», racconta Fischer ricordando i momenti poco prima del licenziamento.
Grande tristezza dopo il licenziamento
Ad aiutarlo è stato il fatto che fosse già stabilito che avrebbe lasciato l'incarico dopo i Mondiali e che i Giochi Olimpici di febbraio di quest'anno avrebbero rappresentato il suo momento clou. Fischer spiega: «Sì, il momento del licenziamento ha provocato una grande tristezza, ma non per lo sport, bensì per le persone e le loro emozioni».
Con un po' di distanza, l'allenatore ripensa ora agli ultimi mesi. Tutto nella vita ha una ragione, sostiene, e dalle esperienze bisogna trarre insegnamenti per crescere. «Ormai sono grato per come è successo. Oggi riesco anche a relativizzare: sì, ho perso il mio lavoro. Ma le persone a me care stanno bene», spiega Fischer.
«Capisco ogni opinione»
Quattro mesi fa vedeva ancora le cose in modo diverso: era in conflitto con sé stesso e con le reazioni esterne. Ora dice di comprendere anche l'indignazione. «C'erano due schieramenti con molte opinioni. E io le capisco tutte. Come allenatore della nazionale ho violato la regola, sono andato ai Giochi Olimpici con un certificato falso. Naturalmente per molte persone questo non va bene», afferma il 50enne.
A disturbarlo particolarmente, ripensando a quella situazione, è stato anche il modo in cui ha comunicato. Quando la SRF lo ha contattato con poco preavviso, è andato nel panico. «Dire che prima di allora non avevo mai avuto problemi con la legge, cosa che poi ovviamente mi è stata rinfacciata, che ero un bugiardo e un truffatore - questa è stata la lezione più grande per me. La comunicazione avremmo dovuto gestirla meglio».
Periodo difficile per la famiglia
Particolarmente dure sono state per lui le reazioni che la sua famiglia ha dovuto sopportare. «È stato durissimo, avevo la coscienza sporca». Nonostante tutto, Fischer ha sempre potuto contare sul sostegno dei suoi cari e ha sperimentato anche un'ondata di solidarietà. «Le persone che la pensano diversamente non mi si avvicinano. Viviamo in campagna. C'è stato chi passava di qui in auto, si fermava, scendeva e mi abbracciava», racconta apertamente l'allenatore.
Il plurimedagliato d'argento torna anche sulla situazione precedente a Pechino. «Ho mentito, non si può addolcire la cosa. Io, personalmente come Patrick Fischer, ero in una situazione di emergenza, e per me è stata una bugia a fin di bene». Per lui si è trattato di un conflitto interiore: semplicemente non era convinto del vaccino. «Ma sì, è stato sbagliato, alla fine avrei dovuto dire: non vado in Cina...». Poi aggiunge: «Ma forse anche in quel caso ci sarebbe stato un grande clamore. Un allenatore della nazionale che lascia la sua squadra».
Fischer non si considera affatto una vittima. Ha chiuso con la vicenda e ha fatto pace con quanto accaduto. Un giorno potrebbe anche immaginare di tornare nel mondo dell'hockey, ma per il momento vuole concentrarsi sui workshop. «Ho inseguito abbastanza a lungo le mie medaglie, ora voglio aiutare altre persone a realizzare i loro sogni e obiettivi».