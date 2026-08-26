Patrick Fischer torna a parlare

A disturbarlo particolarmente, ripensando a quella situazione, è stato anche il modo in cui ha comunicato. Quando la SRF lo ha contattato con poco preavviso, è andato nel panico. «Dire che prima di allora non avevo mai avuto problemi con la legge, cosa che poi ovviamente mi è stata rinfacciata, che ero un bugiardo e un truffatore - questa è stata la lezione più grande per me. La comunicazione avremmo dovuto gestirla meglio».