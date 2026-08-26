L'Italia punta Romano, «Comportamenti che fanno arrabbiare»

In che modo?

«Rincorrendo un giocatore che si è messo in luce in una giornata di campionato si fa un torto a chi fa scouting e, in più, a me sa molto di improvvisazione. Per quanto riguarda il calciatore, invece, si rischia che si monti la testa. Non parlo di Romano nello specifico, il mio è un discorso generale».

Nativo di Winterthur, figlio e fratello di giocatori visti nei nostri campionati, c’è davvero la possibilità che Alessandro si faccia sedurre dal fascino della maglia azzurra?

«L’Italia è sempre l’Italia, è - appunto - affascinante. Anche adesso che è in difficoltà ha più possibilità della Svizzera di vincere un grande torneo. Basta guardare quanto successo all’Europeo del 2021. Detto ciò, fossi in lui io non mi allontanerei del giro rossocrociato. Se sarà tanto bravo da arrivare a vestire la maglia della nostra Nazionale e poi continuerà a esprimersi ad alti livelli, per quindici anni avrà un posto assicurato in rosa. In azzurro è diverso. L’innamoramento nei suoi confronti potrebbe finire presto: una volta accettata la prima convocazione e giocate un paio di partite, potrebbe essere messo definitivamente da parte. Potrebbero usarlo e poi, passata la moda, buttarlo via».