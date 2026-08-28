Strada del Maloja: accertamenti geologici per la galleria del lago di Sils
L'obiettivo è garantire un collegamento più sicuro e stabile tra Sils e Plaun dal Crot, superando i rischi naturali che attualmente minacciano la viabilità.
L'obiettivo è garantire un collegamento più sicuro e stabile tra Sils e Plaun dal Crot, superando i rischi naturali che attualmente minacciano la viabilità.
SILVAPLANA - L'Ufficio tecnico dei Grigioni sta analizzando il sottosuolo lungo il tracciato previsto della galleria del lago di Sils, nell'ambito della messa in sicurezza a lungo termine della strada del Maloja. Sono previsti 25 sondaggi geognostici, con profondità tra 30 e 140 metri, per valutare la fattibilità tecnica dell'opera e fornire le basi per le successive fasi di progettazione.
«Le evidenze risultanti dalle analisi saranno decisive per valutare in modo fondato la fattibilità tecnica della galleria e per poter offrire una base affidabile all'ulteriore progettazione», ha spiegato l'ingegnere cantonale Reto Knuchel.
Le perforazioni permettono di esaminare la superficie rocciosa, la struttura del materiale sciolto e le condizioni delle acque sotterranee e di montagna. La galleria è attualmente prevista alla stessa quota della strada del Maloja: se la roccia risulterà tecnicamente idonea, la costruzione sarà più semplice ed economica. In presenza di tratti di materiale sciolto, sarà invece valutato uno spostamento del tracciato verso l'interno della montagna.
I sondaggi meno profondi nell'area dei due portali, a Sils/Föglias a est e Plaun dal Crot a ovest, sono già stati completati. Restano in corso le perforazioni più profonde, anche in punti discosti ed esposti. La conclusione delle analisi geologiche è prevista per l'autunno 2026.
Le indagini non rappresentano ancora l'avvio dei lavori per la galleria. Il progetto punta a mettere in sicurezza il collegamento lungo il lago di Sils, oggi esposto a valanghe in inverno e a colate detritiche e cadute di sassi e massi in estate, fenomeni che negli scorsi anni hanno provocato ripetute chiusure della strada per diverse ore. La futura galleria consentirebbe di spostare definitivamente il collegamento fuori dal settore a rischio, con l'obiettivo di garantirne la sicurezza e la disponibilità per quanto possibile durante tutto l'anno.