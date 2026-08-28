Strada del Maloja: accertamenti geologici per la galleria del lago di Sils

Le perforazioni permettono di esaminare la superficie rocciosa, la struttura del materiale sciolto e le condizioni delle acque sotterranee e di montagna. La galleria è attualmente prevista alla stessa quota della strada del Maloja: se la roccia risulterà tecnicamente idonea, la costruzione sarà più semplice ed economica. In presenza di tratti di materiale sciolto, sarà invece valutato uno spostamento del tracciato verso l'interno della montagna.

I sondaggi meno profondi nell'area dei due portali, a Sils/Föglias a est e Plaun dal Crot a ovest, sono già stati completati. Restano in corso le perforazioni più profonde, anche in punti discosti ed esposti. La conclusione delle analisi geologiche è prevista per l'autunno 2026.