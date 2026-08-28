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Un'estate rovente che ci ha fatto soffrire (e ci ha riempito di ansie)

L'impatto degli ultimi tre caldissimi mesi su fisico, psiche (e abitudini) degli svizzeri, nell'ultimo sondaggio di Tamedia e 20minuti
Un'estate rovente che ci ha fatto soffrire (e ci ha riempito di ansie)
Ti-Press / Massimo Piccoli
di Cronaca Ticino
Un'estate rovente che ci ha fatto soffrire (e ci ha riempito di ansie)
L'impatto degli ultimi tre caldissimi mesi su fisico, psiche (e abitudini) degli svizzeri, nell'ultimo sondaggio di Tamedia e 20minuti

ZURIGO - Quasi tre quarti degli svizzeri (74%) hanno vissuto l'estate 2026 come «piuttosto» o «molto pesante» a livello di temperature, mentre solo il 25% l'ha trovata piacevole. È quanto emerge dal sondaggio di 20 Minuten e Tamedia, condotto con l'istituto LeeWas su 12'780 persone in tutta la Svizzera il 19 e 20 agosto.

Il caldo ha toccato da vicino la salute di gran parte degli svizzeri: il 37% dichiara di essersi sentito «fortemente» o «molto fortemente» compromesso a livello fisico, con disturbi del sonno, problemi circolatori o spossatezza. Le donne (46% «molto» o «forte») risultano più colpite degli uomini (29%).

Preoccupazione diffusa anche per natura e agricoltura: l'84% teme le conseguenze di caldo e siccità sul territorio svizzero, e due terzi (67%) temono una futura carenza di acqua potabile. La paura per il futuro legata al clima raggiunge una media di 7 su 10, con le donne (7.71) più preoccupate degli uomini (6.67).

Questa ansia climatica si traduce in un cambiamento nei comportamenti? In qualche modo sì: il 34% dice di vivere già da tempo in modo ecologico, il 31% ha ridotto energia e riscaldamento in casa, il 29% consuma in modo più consapevole, il 26% vola meno e il 23% usa meno l'auto. Solo il 14% non ha cambiato nulla.

E per quanto riguarda le vacanze? Il “solito” mare sembra restare lo status quo. Qualcuno, però, valuta mete alternative e più fresche: il 29% punta ora sulla montagna, il 24% guarda al Nord Europa, il 18% rinuncia a viaggiare e il 13% anticipa il mare a Pasqua o in autunno.

Il sondaggio
12'780 persone da tutta la Svizzera hanno partecipato fra il 19 e 20 agosto al sondaggio sull'estate calda 2026 condotto da 20minuti e Tamedia. L'indagine è stata realizzata in collaborazione con LeeWas. LeeWas modella i dati del sondaggio secondo variabili demografiche, geografiche e politiche. Il margine di errore è di 1,4 punti percentuali. Ulteriori informazioni sui sondaggi sono disponibili su 20minuten.ch/umfragen.

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