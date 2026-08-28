Un'estate rovente che ci ha fatto soffrire (e ci ha riempito di ansie)

Preoccupazione diffusa anche per natura e agricoltura: l'84% teme le conseguenze di caldo e siccità sul territorio svizzero, e due terzi (67%) temono una futura carenza di acqua potabile. La paura per il futuro legata al clima raggiunge una media di 7 su 10, con le donne (7.71) più preoccupate degli uomini (6.67).

Questa ansia climatica si traduce in un cambiamento nei comportamenti? In qualche modo sì: il 34% dice di vivere già da tempo in modo ecologico, il 31% ha ridotto energia e riscaldamento in casa, il 29% consuma in modo più consapevole, il 26% vola meno e il 23% usa meno l'auto. Solo il 14% non ha cambiato nulla.