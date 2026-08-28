Bracciate fatali nel lago per il giovane turista
La vittima, in vacanza con la famiglia, è stata soccorsa invano da bagnanti e operatori di emergenza.
La vittima, in vacanza con la famiglia, è stata soccorsa invano da bagnanti e operatori di emergenza.
FLIMS - Tragico incidente giovedì sera al lago Cauma di Flims, dove un adolescente inglese di 17 anni ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con la famiglia.
Intorno alle 17:45 il ragazzo stava nuotando dall'isola verso la tona adibita al relax al sole quando si è trovato in difficoltà ed è andato sott'acqua. Diverse persone, accortesi del pericolo, sono intervenute in suo aiuto a nuoto e con le pagaie, riuscendo a portarlo a riva.
I paramedici presenti hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Il diciassettenne è stato poi trasportato dall'elisoccorso Rega all'Ospedale Cantonale dei Grigioni, a Coira, dove è deceduto in serata.
Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Flims. La polizia cantonale dei Grigioni, insieme alla procura, sta indagando per chiarire le circostanze dell'incidente.