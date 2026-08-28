Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento
Milioni di debiti: l'arresto di Jacques per le violenze sulla moglie, la rottura tra i due e le difficoltà economiche dopo il rogo del Constellation minacciano la sopravvivenza delle attività di ristorazione dei Moretti.
CRANS-MONTANA - L'impero della ristorazione di Jacques e Jessica Moretti appare sempre più vicino al collasso, soprattutto dopo l'aggravarsi della crisi coniugale, sfociata nella recente aggressione alla donna. Ne è convinto il Blick, che fa i conti in tasca alla coppia.
Il quotidiano parte da quanto accaduto dopo l'incendio di Capodanno al Le Constellation, che è costato la vita a 41 persone. I Moretti avevano cercato di rilanciare la propria immagine e le proprie attività, annunciando la riapertura degli altri due locali: il Bar Senso di Crans-Montana e Le Vieux Chalet di Lens. I progetti, però, scrive il portalezurighese, non si sono concretizzati e la situazione si è ulteriormente aggravata dopo il ritorno di Jacques Moretti in custodia cautelare, con l'accusa di aver aggredito fisicamente la moglie.
La situazione a oggi
Attualmente tutti e tre i locali mostrano i segni della crisi. Le Constellation resta sigillato come scena del crimine e sulla porta sono esposte le fotografie di alcune delle vittime. Anche il Senso appare abbandonato, con tavoli e sedie ammassati all'interno e la terrazza in disordine, mentre su Google risulta chiuso definitivamente. Situazione simile per Le Vieux Chalet, dove non ci sono segnali di una prossima riapertura, nonostante Jacques Moretti abbia presentato una richiesta di permesso di costruzione per interventi al sistema di ventilazione e alla pompa di calore.
La faccenda delle quote
Ma non è tutto, perché la crisi tra i due potrebbe ora compromettere definitivamente le attività di famiglia. Jacques e Jessica possiedono infatti ciascuno il 50% dei tre locali: la donna figura come amministratrice delegata, mentre Jacques si occupa della gestione operativa e delle ristrutturazioni. Un eventuale divorzio renderebbe quindi ancora più difficile mantenere in piedi le società. Per rilevare le quote della moglie, infatti, Jacques avrebbe bisogno di 30.000 franchi, ma i suoi beni risultano congelati nell'ambito dell'indagine in corso.
Debiti per quattro milioni di franchi svizzeri
A pesare ulteriormente sulla situazione sono le condizioni finanziarie della famiglia. Il patrimonio dei Moretti, concentrato soprattutto in immobili nel Vallese, risulta finanziato per circa l'80% attraverso ipoteche. Secondo quanto emerso a gennaio, i debiti supererebbero già i quattro milioni di franchi svizzeri. Tra locali chiusi, indagini, difficoltà economiche e crisi coniugale, il progetto di rilancio dei Moretti appare quindi sempre più compromesso.