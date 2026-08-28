Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento

CRANS-MONTANA - L'impero della ristorazione di Jacques e Jessica Moretti appare sempre più vicino al collasso, soprattutto dopo l'aggravarsi della crisi coniugale, sfociata nella recente aggressione alla donna. Ne è convinto il Blick, che fa i conti in tasca alla coppia.



Il quotidiano parte da quanto accaduto dopo l'incendio di Capodanno al Le Constellation, che è costato la vita a 41 persone. I Moretti avevano cercato di rilanciare la propria immagine e le proprie attività, annunciando la riapertura degli altri due locali: il Bar Senso di Crans-Montana e Le Vieux Chalet di Lens. I progetti, però, scrive il portalezurighese, non si sono concretizzati e la situazione si è ulteriormente aggravata dopo il ritorno di Jacques Moretti in custodia cautelare, con l'accusa di aver aggredito fisicamente la moglie.