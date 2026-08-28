Grandine come pesche, pali della luce sradicati: il maltempo flagella la Svizzera centrale

Danni ingenti ad Argovia

Il fronte freddo, accompagnato da una cella temporalesca, ha raggiunto il Canton Argovia, poco dopo le 9, portando raffiche di vento di intensità paragonabile a un uragano, forti piogge e grandine. A causa di alberi e recinzioni di cantieri abbattuti, nonché di cantine allagate, sono presto giunte le prime chiamate d'emergenza.

Fino a mezzogiorno, la polizia cantonale ha registrato circa 240 luoghi interessati da danni e mobilitato oltre 40 corpi dei pompieri. Diversi sono ancora impegnati negli interventi. Altrove il vento ha inoltre scoperchiato tetti, abbattuto impalcature e danneggiato veicoli. L'entità complessiva dei danni in tutto il cantone non può ancora essere stimata.