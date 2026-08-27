SERIE A
Kean al Como: tutto fatto
L'attaccante italiano Moise Kean è un nuovo giocatore del Como
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Kean al Como: tutto fatto
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Kean al Como: tutto fatto
L'attaccante italiano Moise Kean è un nuovo giocatore del Como
Kean al Como: tutto fatto
L'attaccante italiano Moise Kean è un nuovo giocatore del Como
COMO - Era nell'aria e ora la trattativa è andata a buon fine. Moise Kean sarà un giocatore del Como e disputerà la Champions League con la squadra di Fabregas. Il club lariano ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'attaccante: operazione da 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus.
Kean lascerà dunque Firenze dopo 79 partite giocate, condite con 35 gol e 7 assist fra tutte le competizioni.
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