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Boteli show, e il Sion si lecca i baffi

Il giovane attaccante continua a segnare. Il Sion punta sui suoi gol e... sui milioni che porterà in cassa
Boteli show, e il Sion si lecca i baffi
Imago
di 20min.ch | Robin Carrel
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Boteli show, e il Sion si lecca i baffi
Il giovane attaccante continua a segnare. Il Sion punta sui suoi gol e... sui milioni che porterà in cassa
In questo inizio di stagione il 20enne ha già segnato nove reti.
Conference League27.08.2026
Ajax
5 - 3
Sion
CALCIO: Risultati e classifiche

AMSTERDAM - Winsley Boteli continua a segnare. Il 20enne attaccante Sion ha realizzato giovedì una tripletta contro l'Ajax nel ritorno delle qualificazioni di Conference League. Tre tiri nello specchio e altrettanti gol, che non sono però bastati ai vallesani per proseguire il loro cammino europeo.

Boteli ha chiuso le qualificazioni con sette reti e ha portato il proprio bilancio stagionale a nove gol e due assist in nove presenze considerando tutte le competizioni. Numeri che stanno attirando l'attenzione di molti club, anche fuori dalla Svizzera. Acquistato quest'estate dal Borussia Mönchengladbach per oltre tre milioni di franchi, dopo averlo già testato lo scorso anno (8 reti in 34 presenze in Super League), l'attaccante potrebbe rappresentare un'importante plusvalenza per la società biancorossa.

SUPER LEAGUE
C'è una nuova gemma a Sion: «Nei sedici metri fa la differenza»

Al Tourbillon, tuttavia, non sembrano intenzionati a separarsi facilmente dal loro gioiellino. «Anche se mi offrissero 20 milioni, Boteli non lo lascio partire - ha dichiarato Barthélémy Constantin - È infatti certo che la quotazione di Winsley salirà ancora. Sono molto contento di quello che fa, ma deve continuare a lavorare. Ha ancora margini di miglioramento».

Anche Numa Lavanchy ha sottolineato la portata della prestazione di Amsterdam per il giovane compagno: «Per la sua giovane età, vivere un momento del genere è speciale». Didier Tholot ha invece evidenziato gli aspetti sui quali il giovane deve ancora crescere. Il tecnico ha raccontato di avergli chiesto durante la settimana un maggiore lavoro per la squadra: «Gli abbiamo detto che se avesse fatto più sforzi per il collettivo, avrebbe avuto ancora più occasioni. E ha segnato tre gol...».

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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