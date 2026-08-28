Boteli show, e il Sion si lecca i baffi
Il giovane attaccante continua a segnare. Il Sion punta sui suoi gol e... sui milioni che porterà in cassa
In questo inizio di stagione il 20enne ha già segnato nove reti.
Il giovane attaccante continua a segnare. Il Sion punta sui suoi gol e... sui milioni che porterà in cassa
In questo inizio di stagione il 20enne ha già segnato nove reti.
|68
|Abdellah Ouazane
|15
|Youri Baas
|6
|Youri Regeer
|23
|Steven Berghuis
|18
|Davy Klaassen
|2
|Lucas Rosa
|1
|Marc-Andre Ter Stegen
|30
|Aaron Bouwman
|12
|Caio Henrique
|8
|Julian Brandt
|99
|Tolu Arokodare
AMSTERDAM - Winsley Boteli continua a segnare. Il 20enne attaccante Sion ha realizzato giovedì una tripletta contro l'Ajax nel ritorno delle qualificazioni di Conference League. Tre tiri nello specchio e altrettanti gol, che non sono però bastati ai vallesani per proseguire il loro cammino europeo.
Boteli ha chiuso le qualificazioni con sette reti e ha portato il proprio bilancio stagionale a nove gol e due assist in nove presenze considerando tutte le competizioni. Numeri che stanno attirando l'attenzione di molti club, anche fuori dalla Svizzera. Acquistato quest'estate dal Borussia Mönchengladbach per oltre tre milioni di franchi, dopo averlo già testato lo scorso anno (8 reti in 34 presenze in Super League), l'attaccante potrebbe rappresentare un'importante plusvalenza per la società biancorossa.
Al Tourbillon, tuttavia, non sembrano intenzionati a separarsi facilmente dal loro gioiellino. «Anche se mi offrissero 20 milioni, Boteli non lo lascio partire - ha dichiarato Barthélémy Constantin - È infatti certo che la quotazione di Winsley salirà ancora. Sono molto contento di quello che fa, ma deve continuare a lavorare. Ha ancora margini di miglioramento».
Anche Numa Lavanchy ha sottolineato la portata della prestazione di Amsterdam per il giovane compagno: «Per la sua giovane età, vivere un momento del genere è speciale». Didier Tholot ha invece evidenziato gli aspetti sui quali il giovane deve ancora crescere. Il tecnico ha raccontato di avergli chiesto durante la settimana un maggiore lavoro per la squadra: «Gli abbiamo detto che se avesse fatto più sforzi per il collettivo, avrebbe avuto ancora più occasioni. E ha segnato tre gol...».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11