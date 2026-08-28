Boteli show, e il Sion si lecca i baffi

Al Tourbillon, tuttavia, non sembrano intenzionati a separarsi facilmente dal loro gioiellino. «Anche se mi offrissero 20 milioni, Boteli non lo lascio partire - ha dichiarato Barthélémy Constantin - È infatti certo che la quotazione di Winsley salirà ancora. Sono molto contento di quello che fa, ma deve continuare a lavorare. Ha ancora margini di miglioramento».

Anche Numa Lavanchy ha sottolineato la portata della prestazione di Amsterdam per il giovane compagno: «Per la sua giovane età, vivere un momento del genere è speciale». Didier Tholot ha invece evidenziato gli aspetti sui quali il giovane deve ancora crescere. Il tecnico ha raccontato di avergli chiesto durante la settimana un maggiore lavoro per la squadra: «Gli abbiamo detto che se avesse fatto più sforzi per il collettivo, avrebbe avuto ancora più occasioni. E ha segnato tre gol...».