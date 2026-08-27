Ambrì battuto dal Langnau

Reduci dal successo contro i Bellinzona Snakes e dal rovescio contro il Visp, con i Tigers i biancoblù sono stati poco continui. Sono partiti bene, certo, trovando due reti in meno di 5' (con Kodytek e Borradori), ma poi hanno sofferto l'azione dei bernesi, che già prima della prima sirena hanno ribaltato la situazione con Maenalanen, Björninen e Schmutz. Il periodo centrale è stato tutto sommato equilibrato e ha visto Jarventie rispondere al tentativo di fuga di Petersson. Nell'ultimo parziale, però, il Langnau ha davvero allungato, trovando ancora la via del gol con Baltisberger e Ramsauer.

L’Ambrì tornerà in pista già domani, venerdì (ore 19): a Coira incrocerà i tedeschi dello Schwenninger.