HCL e Lugano Region: insieme per raccontare il territorio

In sinergia con le istituzioni pubbliche e gli attori turistici privati, Lugano Region opera per promuovere l’offerta turistica del Luganese tutto l’anno nel rispetto della sostenibilità e della sua identità, animando e mantenendo la rete dei sentieri escursionistici e ciclabili, assistendo e informando i turisti e provvedendo alla promozione e alla commercializzazione della destinazione.