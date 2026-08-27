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HCL e Lugano Region: insieme per raccontare il territorio

Prolungato l'accordo per un altro biennio
HCL e Lugano Region: insieme per raccontare il territorio
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Fonte HCL
elaborata da Redazione
HCL e Lugano Region: insieme per raccontare il territorio
Prolungato l'accordo per un altro biennio
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LUGANO - Hockey Club Lugano e Lugano Region hanno recentemente prolungato la loro collaborazione per le prossime due stagioni: un legame che include Lugano Region tra i partner ufficiali del club bianconero.

In sinergia con le istituzioni pubbliche e gli attori turistici privati, Lugano Region opera per promuovere l’offerta turistica del Luganese tutto l’anno nel rispetto della sostenibilità e della sua identità, animando e mantenendo la rete dei sentieri escursionistici e ciclabili, assistendo e informando i turisti e provvedendo alla promozione e alla commercializzazione della destinazione.

Per l’Hockey Club Lugano consolidare la partnership con Lugano Region evidenzia il legame indissolubile tra una società sportiva che conta migliaia di tifosi e simpatizzanti della sua prima squadra, oltre quattrocento ragazze e ragazzi che praticano l’hockey su ghiaccio nel settore giovanile e una gloriosa storia che ha portato e porta il nome di Lugano nell’intera Svizzera e all’estero con il suo territorio di riferimento.

Così si è espressa Daniela Gugliotta Bagaian, Direttrice Marketing di Lugano Region:

«Siamo molto lieti di proseguire la collaborazione con l’Hockey Club Lugano, una realtà che rappresenta un importante ambasciatore del nostro territorio in Svizzera e oltre i confini nazionali. Attraverso questa partnership desideriamo continuare a valorizzare il legame tra sport e turismo, promuovendo lo sviluppo di nuove iniziative come l’HCL Travel Experience, eventi e attrazioni che il Luganese offre durante tutto l’anno. Insieme alla squadra vogliamo raccontare una destinazione dinamica, autentica e accogliente, capace di coinvolgere locali e visitatori attraverso passioni condivise».

Queste le parole di Monica Brancato Gliozzi, Head of Marketing & Communication dell’Hockey Club Lugano:

«Questo rinnovo assume un significato ancora più importante alla luce della campagna abbonamenti LUGANO È HOCKEY, che sottolinea il legame tra il Club e la sua città. Un legame che, in questi anni, abbiamo avuto l’opportunità di valorizzare anche attraverso la collaborazione con Lugano Region, sviluppando contenuti ad hoc pensati per raccontare il territorio, i suoi eventi, le esperienze e le attrazioni che rendono unica la nostra regione. Proseguire questa collaborazione significa quindi dare ancora più valore a questa connessione, unendo la passione per l’hockey alla scoperta e alla promozione di Lugano e del suo territorio».

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