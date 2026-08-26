TENNIS
Bandecchi un po’ più vicina allo Slam
La ticinese ha superato il secondo turno delle qualificazioni a New York
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Bandecchi un po’ più vicina allo Slam
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Bandecchi un po’ più vicina allo Slam
La ticinese ha superato il secondo turno delle qualificazioni a New York
Bandecchi un po’ più vicina allo Slam
La ticinese ha superato il secondo turno delle qualificazioni a New York
NEW YORK - Susan Bandecchi ha destato un'ottima impressione nel secondo turno delle qualificazioni agli US Open. In palla, la ticinese non ha infatti dato scampo alla slovacca Viktoria Hruncakova, controllata, a tratti dominata, fin dai primissimi scambi.
La 28enne si è imposta 6-3, 6-2 in 1h10' di gioco, guadagnando così il diritto di giocarsi l’accesso al tabellone principale dello Slam contro la vincente del derby olandese tra Arantxa Rus e Suzan Lamens.
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