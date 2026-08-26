Federer, una notte di emozioni

La serata-evento, intitolata “Roger Federer: An Icon Returns to New York”, ha riunito alcune grandi figure del tennis. Il renano ha battuto Andy Roddick 6-3, per poi giocare in coppia con John McEnroe e imporsi 7-5 contro Roddick e Andre Agassi. Insomma, un condensato di emozioni incredibili, una serata indimenticabile per tutti gli appassionati.

Al di là dei risultati delle esibizioni, il ritorno a New York è stato soprattutto un'occasione per celebrare il legame tra Federer e lo US Open. Il rossocrociato ha ricordato con emozione il campo, i tifosi e la città, sottolineando come proprio a New York siano nati alcuni dei ricordi più importanti della sua carriera. Federer ha citato in particolare le vittorie del 2004 e del 2005, spiegando che proprio in quegli anni è nato il suo amore per la città. «È fantastico essere tornato a New York. È incredibile. Ho ricordi straordinari di questo campo, dei tifosi, della città. Spero non sia stata l'ultima apparizione su un campo da tennis», ha raccontato proprio il Maestro.