«Vogliamo un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi»

Secondo gli azzurri, il calcio è un'altra storia rispetto alle recenti idee lanciate da Infantino. «Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi - ha dichiarato il presidente della FIGC Giovanni Malagò -; Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti».