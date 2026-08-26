Alla fine la wild card è arrivata
Gli organizzatori dello Slam hanno approfittato del ritiro di Patrick Kypson per dare spazio al vodese
Il rossocrociato ha accolto la notizia con gioia.
Gli organizzatori dello Slam hanno approfittato del ritiro di Patrick Kypson per dare spazio al vodese
Il rossocrociato ha accolto la notizia con gioia.
NEW YORK - “Stan Wawrinka non ha ricevuto la wild card e, per questo motivo, non potrà partecipare per l’ultima volta della carriera agli US Open”. La notizia del rifiuto degli organizzatori dello Slam di concedere al vodese una passerella newyorkese ha scandalizzato il mondo e… è invecchiata malissimo.
Il campione rossocrociato potrà infatti scendere in campo a Flushing Meadows. No, non c’è stato alcun ripensamento. Approfittando dell’infortunio occorso allo statunitense Patrick Kypson, negli uffici della Federazione a stelle e strisce hanno infatti deciso di rimediare al guaio combinato spedendo a Wawrinka un invito dell’ultimo minuto. Invito che è stato accettato…
«Sono incredibilmente emozionato di accettare una wild card per gli US Open 2026. Non vedo l’ora di giocare ancora una volta davanti ai tifosi a New York», ha ammesso Stan.
Three-time Grand Slam and 2016 US Open men's singles champion Stan Wawrinka will receive a singles main draw wild card into the 2026 US Open.— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Patrick Kypson, previously awarded a main draw wild card, withdrew with an injury. pic.twitter.com/OzGGEUpEZm