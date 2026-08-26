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Lugano in campo senza paura

Croci-Torti: «È sempre un po' un dispiacere giocare in un'arena così bella e avere poco pubblico»
Lugano in campo senza paura
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+15
Lugano in campo senza paura
Croci-Torti: «È sempre un po' un dispiacere giocare in un'arena così bella e avere poco pubblico»
«Siamo pronti, sappiamo quello che dobbiamo e vogliamo fare».
Conference League27.08.2026
Maccabi Tel Aviv
18:00
Lugano
CALCIO: Risultati e classifiche

BATUMI - La vittoria della scorsa settimana, il 2-1 dell’AIL Arena sul Maccabi Tel Aviv, non ha deciso il playoff di Conference League nel quale è impegnato il Lugano. Per qualificarsi alla fase a campionato della competizione i bianconeri dovranno infatti fare un ultimo sforzo, dovranno resistere alle folate degli israeliani i quali, già bocciati dall’Europa League, proveranno in tutti i modi a garantirsi un futuro continentale.

Della forza della truppa di Kenny Miller e delle difficoltà da affrontare è ben conscio Mattia Croci-Torti, che sul sito del Lugano ha parlato della sfida che attende i suoi. «Partiamo dal 2-1 di giovedì scorso. Una partita tosta, che ha fatto vedere che ce la possiamo giocare, ma anche che affrontiamo un signor avversario - ha raccontato l’allenatore ticinese - Domani sarà una partita intensa, una grande battaglia e per riuscire a portare a casa questa qualificazione dovremo essere ancora più precisi e concentrati del solito».

Batumi e la Georgia e non Tel Aviv e l’Israele… «È sempre un po' un dispiacere giocare in un'arena così bella e avere poco pubblico, però questo è quello che ci è toccato. Dovremo essere bravi a capire anche queste dinamiche per portare a casa la qualificazione. I ragazzi sanno cosa ci giochiamo e sicuramente un po' di tensione salirà nella giornata di domani, come è giusto che sia. Però siamo pronti, sappiamo quello che dobbiamo e vogliamo fare. Siamo fiduciosi e conosciamo il valore della partita».

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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