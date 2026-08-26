Lugano in campo senza paura
Croci-Torti: «È sempre un po' un dispiacere giocare in un'arena così bella e avere poco pubblico»
«Siamo pronti, sappiamo quello che dobbiamo e vogliamo fare».
Croci-Torti: «È sempre un po' un dispiacere giocare in un'arena così bella e avere poco pubblico»
«Siamo pronti, sappiamo quello che dobbiamo e vogliamo fare».
BATUMI - La vittoria della scorsa settimana, il 2-1 dell’AIL Arena sul Maccabi Tel Aviv, non ha deciso il playoff di Conference League nel quale è impegnato il Lugano. Per qualificarsi alla fase a campionato della competizione i bianconeri dovranno infatti fare un ultimo sforzo, dovranno resistere alle folate degli israeliani i quali, già bocciati dall’Europa League, proveranno in tutti i modi a garantirsi un futuro continentale.
Della forza della truppa di Kenny Miller e delle difficoltà da affrontare è ben conscio Mattia Croci-Torti, che sul sito del Lugano ha parlato della sfida che attende i suoi. «Partiamo dal 2-1 di giovedì scorso. Una partita tosta, che ha fatto vedere che ce la possiamo giocare, ma anche che affrontiamo un signor avversario - ha raccontato l’allenatore ticinese - Domani sarà una partita intensa, una grande battaglia e per riuscire a portare a casa questa qualificazione dovremo essere ancora più precisi e concentrati del solito».
Batumi e la Georgia e non Tel Aviv e l’Israele… «È sempre un po' un dispiacere giocare in un'arena così bella e avere poco pubblico, però questo è quello che ci è toccato. Dovremo essere bravi a capire anche queste dinamiche per portare a casa la qualificazione. I ragazzi sanno cosa ci giochiamo e sicuramente un po' di tensione salirà nella giornata di domani, come è giusto che sia. Però siamo pronti, sappiamo quello che dobbiamo e vogliamo fare. Siamo fiduciosi e conosciamo il valore della partita».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11