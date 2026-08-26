Lugano in campo senza paura

Della forza della truppa di Kenny Miller e delle difficoltà da affrontare è ben conscio Mattia Croci-Torti, che sul sito del Lugano ha parlato della sfida che attende i suoi. «Partiamo dal 2-1 di giovedì scorso. Una partita tosta, che ha fatto vedere che ce la possiamo giocare, ma anche che affrontiamo un signor avversario - ha raccontato l’allenatore ticinese - Domani sarà una partita intensa, una grande battaglia e per riuscire a portare a casa questa qualificazione dovremo essere ancora più precisi e concentrati del solito».

Batumi e la Georgia e non Tel Aviv e l’Israele… «È sempre un po' un dispiacere giocare in un'arena così bella e avere poco pubblico, però questo è quello che ci è toccato. Dovremo essere bravi a capire anche queste dinamiche per portare a casa la qualificazione. I ragazzi sanno cosa ci giochiamo e sicuramente un po' di tensione salirà nella giornata di domani, come è giusto che sia. Però siamo pronti, sappiamo quello che dobbiamo e vogliamo fare. Siamo fiduciosi e conosciamo il valore della partita».