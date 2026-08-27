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Il Lugano pronto a chiudere i conti

Bianconeri di scena a Batumi contro il Maccabi; la Conference League è lontana solo 90' (o al massimo 120' più rigori)
Il Lugano pronto a chiudere i conti
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+18
Il Lugano pronto a chiudere i conti
Bianconeri di scena a Batumi contro il Maccabi; la Conference League è lontana solo 90' (o al massimo 120' più rigori)
I ticinesi proveranno a difendere il vantaggio costruito nell'andata dei playoff.
Conference League27.08.2026
Maccabi Tel Aviv
18:00
Lugano
CALCIO: Risultati e classifiche

BATUMI - Cinque partite dopo il via, colte due vittorie contro il Dukagjini nel secondo turno preliminare, un successo e un pareggio contro il Runavik nel terzo turno e regolato il Maccabi Tel Aviv nell’andata dei playoff, il Lugano è pronto, questa sera (ore 18), a prendersi la qualificazione alla Conference League.

Per entrare nella fase a campionato della terza competizione continentale ai bianconeri “basterà” respingere gli assalti israeliani. Compito non impossibile per una squadra, quella pilotata da Mattia Croci-Torti, che in questo inizio di stagione ha collezionato solo applausi e risultati positivi. Non impossibile ma contemporaneamente non semplice, perché la truppa di Kenny Miller ha qualità ed esperienza e proverà in tutti i modi a ribaltare il 2-1 della scorsa settimana. 

Come già fatto con Sheriff Tiraspol e CSKA Sofia nei preliminari di Europa League, Varela e compagni attenderanno i ticinesi all’Adjarabet Arena di Batumi. Un handicap per un club che, nella tana casalinga del Bloomfield, riesce ad attirare oltre 20’000 spettatori e che invece in Georgia si esibirà davanti a uno stadio quasi vuoto. Il possibile silenzio dell'impianto non impedirà in ogni caso agli israeliani di riprendere dove avevano lasciato all’AIL Arena. Di giocare con aggressività e di affidarsi a un talento non risibile. Ma anche, aggiungiamo noi, di continuare a mostrare dei limiti nella fase difensiva. E proprio questi dovrà tentare di sfruttare il Lugano per evitarsi una partita sofferta e, magari, più lunga dei canonici 90 minuti.

Solidi e bravi a giocare con pazienza, Papadopoulos e soci paiono poter gestire con produttività la situazione. E c'è un altro punto a loro favore: saranno più freschi. Dispensati dall’affrontare il San Gallo lo scorso weekend (l'incontro è stato rinviato al 16 settembre), hanno infatti avuto una settimana per preparare al meglio il match. Il Maccabi Tel Aviv invece è tornato in campo dopo la recita ticinese: domenica ha sfidato (e battuto) l'Hapoel a Gerusalemme.

La situazione sembra dunque strizzare l'occhio al Lugano che, riuscisse nell'impresa, renderebbe trafficatissimo (con piacere però) il proprio autunno.

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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