Il Lugano pronto a chiudere i conti
Bianconeri di scena a Batumi contro il Maccabi; la Conference League è lontana solo 90' (o al massimo 120' più rigori)
I ticinesi proveranno a difendere il vantaggio costruito nell'andata dei playoff.
Bianconeri di scena a Batumi contro il Maccabi; la Conference League è lontana solo 90' (o al massimo 120' più rigori)
I ticinesi proveranno a difendere il vantaggio costruito nell'andata dei playoff.
BATUMI - Cinque partite dopo il via, colte due vittorie contro il Dukagjini nel secondo turno preliminare, un successo e un pareggio contro il Runavik nel terzo turno e regolato il Maccabi Tel Aviv nell’andata dei playoff, il Lugano è pronto, questa sera (ore 18), a prendersi la qualificazione alla Conference League.
Per entrare nella fase a campionato della terza competizione continentale ai bianconeri “basterà” respingere gli assalti israeliani. Compito non impossibile per una squadra, quella pilotata da Mattia Croci-Torti, che in questo inizio di stagione ha collezionato solo applausi e risultati positivi. Non impossibile ma contemporaneamente non semplice, perché la truppa di Kenny Miller ha qualità ed esperienza e proverà in tutti i modi a ribaltare il 2-1 della scorsa settimana.
Come già fatto con Sheriff Tiraspol e CSKA Sofia nei preliminari di Europa League, Varela e compagni attenderanno i ticinesi all’Adjarabet Arena di Batumi. Un handicap per un club che, nella tana casalinga del Bloomfield, riesce ad attirare oltre 20’000 spettatori e che invece in Georgia si esibirà davanti a uno stadio quasi vuoto. Il possibile silenzio dell'impianto non impedirà in ogni caso agli israeliani di riprendere dove avevano lasciato all’AIL Arena. Di giocare con aggressività e di affidarsi a un talento non risibile. Ma anche, aggiungiamo noi, di continuare a mostrare dei limiti nella fase difensiva. E proprio questi dovrà tentare di sfruttare il Lugano per evitarsi una partita sofferta e, magari, più lunga dei canonici 90 minuti.
Solidi e bravi a giocare con pazienza, Papadopoulos e soci paiono poter gestire con produttività la situazione. E c'è un altro punto a loro favore: saranno più freschi. Dispensati dall’affrontare il San Gallo lo scorso weekend (l'incontro è stato rinviato al 16 settembre), hanno infatti avuto una settimana per preparare al meglio il match. Il Maccabi Tel Aviv invece è tornato in campo dopo la recita ticinese: domenica ha sfidato (e battuto) l'Hapoel a Gerusalemme.
La situazione sembra dunque strizzare l'occhio al Lugano che, riuscisse nell'impresa, renderebbe trafficatissimo (con piacere però) il proprio autunno.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11