Il Lugano pronto a chiudere i conti

Come già fatto con Sheriff Tiraspol e CSKA Sofia nei preliminari di Europa League, Varela e compagni attenderanno i ticinesi all’Adjarabet Arena di Batumi. Un handicap per un club che, nella tana casalinga del Bloomfield, riesce ad attirare oltre 20’000 spettatori e che invece in Georgia si esibirà davanti a uno stadio quasi vuoto. Il possibile silenzio dell'impianto non impedirà in ogni caso agli israeliani di riprendere dove avevano lasciato all’AIL Arena. Di giocare con aggressività e di affidarsi a un talento non risibile. Ma anche, aggiungiamo noi, di continuare a mostrare dei limiti nella fase difensiva. E proprio questi dovrà tentare di sfruttare il Lugano per evitarsi una partita sofferta e, magari, più lunga dei canonici 90 minuti.

Solidi e bravi a giocare con pazienza, Papadopoulos e soci paiono poter gestire con produttività la situazione. E c'è un altro punto a loro favore: saranno più freschi. Dispensati dall’affrontare il San Gallo lo scorso weekend (l'incontro è stato rinviato al 16 settembre), hanno infatti avuto una settimana per preparare al meglio il match. Il Maccabi Tel Aviv invece è tornato in campo dopo la recita ticinese: domenica ha sfidato (e battuto) l'Hapoel a Gerusalemme.