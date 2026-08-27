Leonardo Gennoni rinnova fino al 2030
Il portiere dello Zugo ha rinnovato il suo contratto anticipatamente: «Una decisione semplice»
Il portiere dello Zugo ha rinnovato il suo contratto anticipatamente: «Una decisione semplice»
ZUGO - Il contratto di Leonardo Genoni con lo Zugo sarebbe scaduto nella primavera del 2027, ma il club della Svizzera centrale e il diretto interessato hanno deciso di prolungarlo anticipatamente di tre anni. Il 38enne difenderà quindi la porta dei Tori almeno fino al termine della stagione 2029/2030, proseguendo così la sua straordinaria carriera.
«Alla fine è stata una decisione semplice: mi sento in ottima forma - ha detto il ticinese - Voglio continuare a giocare a hockey su ghiaccio ai massimi livelli e sento la fiducia dei vertici societari, che vogliono continuare a puntare pienamente su di me anche in futuro. Insieme alla squadra sono molto motivato a tornare ad avere successo nelle prossime stagioni e voglio raggiungere ancora diversi traguardi a Zugo».
Il General Manager dello Zugo, Ted Suihkonen, si è invece espresso così: «Leonardo Genoni è un giocatore unico. Tutta la squadra continuerà a beneficiare enormemente della sua esperienza e delle sue qualità di leader anche nei prossimi anni. Nel corso della sua lunga carriera ha dimostrato in modo impressionante di essere un atleta eccezionale».