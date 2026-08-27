Andrea Broggi primo rinforzo per Massagno

Andrea arriva è reduce da una stagione di grande crescita, nella quale ha saputo imporsi come titolare e protagonista. Ha chiuso il campionato 25/26 con una media di 13 punti, 4.4 rimbalzi e 4.4 assist, numeri che testimoniano la sua capacità di incidere in ogni aspetto del gioco. Broggi porta alla A++ Massagno visione di gioco, personalità e una maturità sorprendente per la sua età. Il suo è un innesto che guarda al presente e al futuro: un playmaker moderno, capace di creare opportunità per sé e per i compagni, perfettamente in linea con il progetto tecnico della squadra.

Il suo arrivo rappresenta un segnale chiaro: la A++ Massagno investe sui giovani e costruisce una squadra che unisce ambizione, identità e crescita.