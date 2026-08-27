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Il calcio femminile cresce: nascono quattro nuove Scuole Calcio Cantonali Femminili FTC

Balerna, Taverne, Gnosca e Someo aprono le porte alla Scuola calcio femminile, in un progetto portato avanti dalla Federazione ticinese di calcio
Il calcio femminile cresce: nascono quattro nuove Scuole Calcio Cantonali Femminili FTC
FTC
Fonte FTC
elaborata da Redazione
Il calcio femminile cresce: nascono quattro nuove Scuole Calcio Cantonali Femminili FTC
Balerna, Taverne, Gnosca e Someo aprono le porte alla Scuola calcio femminile, in un progetto portato avanti dalla Federazione ticinese di calcio
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La Federazione Ticinese di Calcio, attraverso la propria Sezione Calcio Femminile, è lieta di annunciare l'implementazione di un nuovo progetto dedicato alla promozione e allo sviluppo del calcio femminile sul territorio cantonale: le Scuole Calcio Cantonali Femminili FTC.

A partire dal mese di settembre 2026, saranno attive quattro nuove sedi distribuite sul territorio ticinese, nate grazie alla collaborazione con le società locali:

Balerna in collaborazione con la SC Balerna. Tutti i mercoledì dal 9 settembre, ore 17:30, presso il Campo Comunale di Balerna.

Taverne in collaborazione con l’AC Taverne. Tutti i mercoledì dal 2 settembre, ore 16:00, presso il Campo Comunale di Taverne.

Gnosca in collaborazione con l’AS Gnosca. Tutti i mercoledì dal 9 settembre, ore 16:45, presso il Campo sportivo di Gnosca.

Someo in collaborazione con il FC Someo. Tutti i mercoledì dal 9 settembre, ore 14:00, presso il Campo di calcio di Someo.

Un progetto per avvicinare sempre più bambine al calcio

Le Scuole Calcio Cantonali Femminili sono rivolte alle bambine nate tra il 2018 e il 2021 e vogliono rappresentare una porta d'ingresso semplice e accogliente nel mondo del calcio.

Non è necessario avere già giocato a calcio. Il progetto è pensato proprio per permettere alle bambine di provare, conoscere questo sport e muovere i primi passi sul campo in un ambiente sereno, formativo e adatto alle esigenze della loro età.

Attraverso il gioco e l'attività sportiva, le partecipanti potranno sviluppare progressivamente le proprie capacità motorie e calcistiche, ma soprattutto divertirsi, fare nuove amicizie, imparare a stare in gruppo e vivere le emozioni maturando un atteggiamento positivo verso lo sport e la vita in generale.

L'obiettivo della FTC è quello di rendere il calcio femminile sempre più accessibile e vicino alle famiglie, creando punti di riferimento nelle diverse regioni del Cantone e offrendo alle bambine la possibilità di iniziare il proprio percorso calcistico nella propria realtà abitativa.

FTC

Passione, divertimento e crescita

Il calcio è molto più di una partita. È movimento, condivisione, amicizia, rispetto del prossimo e delle regole, fiducia in sé stesse e spirito di squadra.

Con le nuove Scuole Calcio Cantonali Femminili, la FTC desidera trasmettere questi valori fin dai primi passi sul terreno di gioco, creando un ambiente accogliente nel quale ogni bambina possa sentirsi libera di provare, imparare e divertirsi realizzandosi.

L'iniziativa rientra in un progetto più ampio di sviluppo del calcio femminile cantonale, con l'obiettivo di aumentare progressivamente il numero di giovani calciatrici e favorire, attraverso la collaborazione con le società del territorio, la continuità del loro percorso sportivo.

Il costo annuale è di CHF 150.– e comprende il kit di allenamento. La FTC invita quindi tutte le bambine motivate a scoprire la bella realtà del calcio giocato – anche quelle che non hanno mai indossato un paio di scarpe da calcio – a lanciarsi in questa magnifica avventura.

Il calcio femminile ticinese conferma una crescita esponenziale anche grazie al loro apporto. Passione, divertimento e crescita: il campo vi aspetta!

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