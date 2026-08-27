Amoura all'Udinese?

Nell'ultimo campionato di Bundesliga, l'algerino classe 2000 ha messo a segno 8 gol in 30 partite. Con i bianconeri, tra il 2021 e il 2024, Amoura aveva invece disputato 66 incontri, realizzando 17 gol. Sul giocatore ci sarebbe anche il Marsiglia.

L'ex bianconero ha partecipato al recente Mondiale, subentrando nella gara d'esordio della fase a gironi persa per 3-0 contro l'Argentina. Successivamente, a causa di un infortunio, non ha potuto collezionare ulteriori minuti nel resto del torneo, in cui la nazionale di Petkovic è stata eliminata ai sedicesimi di finale dalla Svizzera.