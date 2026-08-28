«Meglio la coppa di discesa dell'oro Mondiale»

Per il prossimo inverno, il bernese ha un grande obiettivo: conquistare la coppetta di discesa, dopo aver chiuso le ultime due edizioni al secondo posto alle spalle del nidvaldese. In un'annata che comprenderà anche i Mondiali di Crans-Montana, von Allmen ha già le idee chiare sulle sue priorità: «Penso proprio che sceglierei la coppa di discesa se dovessi scegliere tra essa o il titolo mondiale di discesa a Crans-Montana. Più che altro perché l’oro l’ho già vinto (a Saalbach nel 2025, ndr)», ha detto al Blick.

I Mondiali in casa non sono affatto un'ossessione per von Allmen: «Per quanto riguarda la pressione di un evento del genere in casa, si può vedere la cosa in due modi perché tutti si aspettano che magari vinca, ma è anche vero che non devo dimostrare più niente a nessuno».