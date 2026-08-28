«Meglio la coppa di discesa dell'oro Mondiale»
Franjo von Allmen ha un grande obiettivo in vista della nuova stagione
Franjo von Allmen ha un grande obiettivo in vista della nuova stagione
BERNA - Tutti si aspettavano Marco Odermatt, ma le Olimpiadi di Milano-Cortina sono state quelle di Franjo von Allmen, capace di conquistare tre ori: in discesa, super G e nella combinata a squadre (insieme a Tanguy Nef). In vista della nuova stagione sarà quindi uno degli osservati speciali, naturalmente insieme a Odermatt.
Per il prossimo inverno, il bernese ha un grande obiettivo: conquistare la coppetta di discesa, dopo aver chiuso le ultime due edizioni al secondo posto alle spalle del nidvaldese. In un'annata che comprenderà anche i Mondiali di Crans-Montana, von Allmen ha già le idee chiare sulle sue priorità: «Penso proprio che sceglierei la coppa di discesa se dovessi scegliere tra essa o il titolo mondiale di discesa a Crans-Montana. Più che altro perché l’oro l’ho già vinto (a Saalbach nel 2025, ndr)», ha detto al Blick.
I Mondiali in casa non sono affatto un'ossessione per von Allmen: «Per quanto riguarda la pressione di un evento del genere in casa, si può vedere la cosa in due modi perché tutti si aspettano che magari vinca, ma è anche vero che non devo dimostrare più niente a nessuno».