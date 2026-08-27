Le big d'Europa sfiorano il Ticino

Il format della competizione è quello ormai consolidato negli ultimi anni. Ci saranno trentasei squadre al via, che si sfideranno in una fase a campionato di otto partite. La prima è prevista tra l’8 e il 9 settembre mentre l’intero programma si chiuderà il 27 gennaio. A quel punto, comanderà la classifica: le prime otto voleranno direttamente agli ottavi di finale mentre le squadre piazzate tra il nono e il ventiquattresimo posto si sfideranno negli spareggi (tra andata e ritorno). Le ultime dodici, infine, chiuderanno la loro esperienza stagionale in Europa.

E poi? La fase a eliminazione diretta scatterà il 16 febbraio per chiudersi il 5 giugno con la finale dell’Estadio Metropolitano di Madrid.