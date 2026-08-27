Le big d'Europa sfiorano il Ticino
Sorteggio "lusinghiero" per il Como, che in Champions League affronterà, tra le altre, PSG, Barcellona e Manchester United
Sorteggio "lusinghiero" per il Como, che in Champions League affronterà, tra le altre, PSG, Barcellona e Manchester United
MONTE CARLO - L’ambizioso Como di Cesc Fabregas, per raccontare della squadra che geograficamente più ci è vicina, vivrà una prima parte di Champions League entusiasmante e difficilissima, questo ha “detto” il sorteggio del Grimaldi Forum di Monte Carlo.
I lariani cominceranno le proprie fatiche in casa contro il Paris Saint-Germain campione in carica poi, nell’ordine, andranno a Barcellona, ospiteranno il Manchester United, saranno a Siviglia contro il Betis, accoglieranno il Lipsia, affronteranno una trasferta olandese per incrociare il Feyenoord, apriranno le porte del Sinigaglia per l’AEK Atene e, per chiudere, si muoveranno fino a Lens.
Il format della competizione è quello ormai consolidato negli ultimi anni. Ci saranno trentasei squadre al via, che si sfideranno in una fase a campionato di otto partite. La prima è prevista tra l’8 e il 9 settembre mentre l’intero programma si chiuderà il 27 gennaio. A quel punto, comanderà la classifica: le prime otto voleranno direttamente agli ottavi di finale mentre le squadre piazzate tra il nono e il ventiquattresimo posto si sfideranno negli spareggi (tra andata e ritorno). Le ultime dodici, infine, chiuderanno la loro esperienza stagionale in Europa.
E poi? La fase a eliminazione diretta scatterà il 16 febbraio per chiudersi il 5 giugno con la finale dell’Estadio Metropolitano di Madrid.
Le quattro fasce del sorteggio che hanno determinato il calendario:
Fascia 1: Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atlético Madrid.
Fascia 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV.
Fascia 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Lipsia, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray.
Fascia 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stoccarda, AEK Atene, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah.