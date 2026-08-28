«Io ti perdono, la vita è bella»

«Nick, voglio dirti che ti voglio abbracciare, che voglio stare con te in questo momento così difficile della tua vita - ha detto il 68enne a ESPN Tennis -. È stata una cosa durissima quella che hai fatto, ma ti stai assumendo la responsabilità, stai affrontando il mondo intero. So cosa stai passando perché anch’io ho avuto problemi quando ho smesso di giocare… La voce mi si sta già incrinando. L’unica cosa che voglio dirti è che ti voglio abbracciare, caro Nick. Dai che la vita è bella... Ti mando un grande bacio e un grande abbraccio, come tennista e come padre di famiglia».