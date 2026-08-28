«Io ti perdono, la vita è bella»
L'ex tennista argentino José Luis Clerc ha voluto tendere la mano a Kyrgios, risultato positivo alla cocaina in un controllo antidoping
L'ex tennista argentino José Luis Clerc ha voluto tendere la mano a Kyrgios, risultato positivo alla cocaina in un controllo antidoping
BUENOS AIRES - José Luis Clerc ha voluto tendere la mano a Nick Kyrgios, finito al centro di un tritacarne mediatico per la sua positività alla cocaina. L'ex tennista argentino - vincitore in carriera di 25 titoli - si è emozionato parlando dell'australiano e ha ricordato di aver dovuto affrontare a sua volta alcuni problemi dopo aver appeso la racchetta al chiodo. Dopo gli attacchi subiti negli ultimi giorni, Kyrgios ha dunque trovato qualcuno pronto a mostrargli vicinanza.
«Nick, voglio dirti che ti voglio abbracciare, che voglio stare con te in questo momento così difficile della tua vita - ha detto il 68enne a ESPN Tennis -. È stata una cosa durissima quella che hai fatto, ma ti stai assumendo la responsabilità, stai affrontando il mondo intero. So cosa stai passando perché anch’io ho avuto problemi quando ho smesso di giocare… La voce mi si sta già incrinando. L’unica cosa che voglio dirti è che ti voglio abbracciare, caro Nick. Dai che la vita è bella... Ti mando un grande bacio e un grande abbraccio, come tennista e come padre di famiglia».