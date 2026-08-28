Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi

Il caso, lo ricordiamo, è esploso perché meno di un mese prima del misterioso decesso, la 52enne aveva pubblicato le famigerate registrazioni delle chiamate con il consigliere di Stato Claudio Zali. Registrazioni che hanno sollevato un grosso polverone e hanno poi portato alle dimissioni di Zali.

Continuano le indagini relative all'aggressione

Intanto Polizia e Ministero pubblico precisano che «parallelamente sta facendo il suo corso l'istruttoria legata a una denunciata aggressione lo scorso 8 agosto della donna». Al momento l'incarto, in cui vengono ipotizzati i reati di tentate lesioni gravi e di lesioni semplici, resta contro ignoti.