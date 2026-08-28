Lupo in Valle Verzasca: il Municipio chiede «interventi urgenti»

16 ovini morti, 2 dispersi

Il bilancio complessivo degli episodi segnalati in Valle Osola tra il 6 e il 14 agosto è salito a 16 ovini rinvenuti morti e 2 dispersi, per un totale di 18 animali coinvolti. «Le predazioni si sono susseguite nelle zone di Pian di Mot, Fusera, Pianesc e Alpe Gemogna, in un comparto territorialmente ristretto e in parte prossimo alle aree abitate e frequentate» La rapidità degli attacchi sta suscitando forte preoccupazione tra gli allevatori e una crescente apprensione nella popolazione e rende necessario, secondo il Municipio, un accertamento tempestivo e completo della situazione.



Preoccupazione per il branco "Madom"

Una fototrappola collocata in Valle Osola avrebbe inoltre documentato il passaggio contemporaneo di tre lupi, verosimilmente riconducibili al branco «Madom». «Le osservazioni raccolte nel 2026 fanno ritenere plausibile che il branco abbia spostato più a nord il proprio sito di riproduzione e la relativa area di presenza stabile: mentre nel 2025 il settore di riferimento risultava nella zona della Valle di Mergoscia, gli elementi oggi disponibili fanno ipotizzare uno spostamento nella fascia compresa tra Corippo e la zona di Ganne, sul territorio di Brione Verzasca».