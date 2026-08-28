Parco Ciani e droga, il Municipio: «Allo studio una "stanza del consumo"»

I numeri: interventi stabili, ma più liti e due aggressioni in più

I dati forniti dalla Polizia della Città fotografano una situazione sostanzialmente stabile nei numeri complessivi, ma con alcuni segnali di peggioramento nella gravità degli episodi. Tra gennaio e luglio 2026 gli interventi al Parco Ciani sono stati 51 (esclusi i controlli proattivi), contro i 50 dello stesso periodo del 2025. A crescere sono in particolare le discussioni o liti, mentre si registrano due episodi di lite/aggressione e una rapina consumata, tipologie che nel 2025 non erano state riscontrate nello stesso arco temporale. In calo, invece, le segnalazioni di persone, passate da 26 a 19. Le altre tipologie di intervento restano su valori stabili o con oscillazioni contenute.

Più pattuglie nelle ore e nei periodi più critici

Il Municipio sottolinea che l'attività di polizia viene pianificata "in modo dinamico", sulla base dell'evoluzione della situazione e delle segnalazioni ricevute. Nel periodo estivo, complice la maggiore affluenza di persone e le numerose manifestazioni, i servizi vengono intensificati con attenzione particolare alle aree di maggiore aggregazione. A seguito dei recenti episodi, la Polizia della Città ha già disposto un rafforzamento dei controlli repressivi nelle zone interessate e una maggiore presenza di pattuglie nel parco.

La novità: allo studio una "stanza del consumo"

L'elemento più significativo della risposta municipale riguarda però un possibile nuovo strumento: il Municipio conferma di aver avviato degli approfondimenti per l'ipotesi di realizzare una struttura tipo "stanza del consumo", sul modello di quanto già esiste in altre grandi città svizzere e, più di recente, anche in realtà di dimensioni più contenute come Coira e San Gallo.