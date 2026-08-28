Chiesto un credito da 28 milioni per il sussidio delle opere di canalizzazione

Il credito consentirà di sostenere la pianificazione e la realizzazione delle infrastrutture per lo smaltimento delle acque, in particolare canalizzazioni e manufatti speciali a livello comunale e consortile. Nel corso degli ultimi anni, in media una trentina di Comuni ha beneficiato annualmente di sussidi cantonali per un numero significativo di interventi, a testimonianza dell’importanza di questi investimenti per la tutela delle acque e dell’ambiente in generale.

Il nuovo strumento del credito quadro permetterà inoltre al Consiglio di Stato di definire in modo più tempestivo l’entità dei contributi per i singoli progetti, adeguandoli alla situazione finanziaria degli enti locali al momento dell’avvio dei lavori. Annualmente sarà trasmesso al Gran Consiglio un rapporto dettagliato sui crediti stanziati ed erogati.